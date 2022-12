Idén még nem volt akkora hideg, hogy a talaj felszíne megfagyott volna. Szerencsére így a hó szigetelő hatása sem hiányzik a földekről. A talaj felső húsz centis rétege országszerte nedvességgel telített. Ez azonban még mindig kevés, mondta dr. Vörös Géza szekszárdi agrármérnök.

Az őszi és a tél eleji hónapokban ugyanis mindössze 70 milliméternyi csapadék esett a megyében, ami egy havi mennyiségnek felel meg. Eddig a tél enyhén alakult, csak pár napig volt eddig keményebb hideg, amire egyébként a kártevők miatt is szükség is lenne. A csapadék a tavaszi, nyári nagy hiány után folyamatosan pótlódik a talajban, de főleg a déli területeken kellene még akár száz milliméter is tavaszig szép, egyenletes időbeli eloszlásban.

Az őszi munkákkal jól állnak a gazdák, a tavaszi vetésekre való felkészülés megtörtént. Nagyon fontos, hogy még a nagyobb fagyok előtt elvégezzék a talaj-előkészítést, mert így porhanyósabb lesz a föld a vetés idejére. Az őszi szántás abban is segít, hogy a talajban élő mezei rágcsálókat gyéríti. Bár az elmúlt években egy új irányzat kezd terjedni a mezőgazdaságban, a szántás nélküli növényművelés, mondta dr. Vörös Géza. Ez energiatakarékosabb, gyorsabb és részben a talaj nedvességét is kíméli. Nyugat-Európában ez a technológia már elterjedt, ugyanakkor arról vita folyik, hogy ez milyen hatással van például a talajlakó gombák elterjedésére.

És ha már az új módszerekről szó esett, a téli időszak arra is jó, hogy a gazdálkodók megismerkedjenek a precíziós technológiával. Ez azt a technológiát jelenti – gépek, eszközök felhasználásával –, amely segíti a mezőgazdasági termelés optimalizálását, akár táblán belüli kisebb egységekre lebontva. Mért adatok felhasználására alapozva tájékoztatja a szakembereket a helyes döntések meghozatalában. Nem hozza meg ezeket a gazdák helyett, de segíti a munkájukat. Ezt a módszert a szekszárdi Hauszknecht család évek óta alkalmazza.

Az új módszerekhez azonban megfelelő végzettségű szakemberek kellenek, nem beszélve a drága munkagépekről, eszközökről. A lényeg azonban az, hogy ebbe az irányba indult el a mezőgazdasági termelés.

Már több helyen metszik a szőlőt

A tavaszias időben elkezdték a metszést a szőlőkben és a gyümölcsösökben is a gazdák, főleg ott, ahol nagyobb az ültetvény. Mínusz öt foknál melegebb időben lehet végezni a munkát, nem árt az ültetvénynek. Ki tudja milyen lesz a január, illetve a február, mondták az általunk megkérdezett szőlészek.

Évtizedes tapasztalat, hogy a szőlőben a nagy bajt a február vége okozhatja. A mélynyugalmi állapotnak valamikor Vince-nap (január 22.) után van vége, ezt követően nagy változás indul meg a növényben, a cukor átalakul keményítővé, ami már nem véd annyira a fagytól. Sajnos az elmúlt pár évben rendre március végén, április elején hűlt le annyira az időjárás, hogy elfagytak a virágzó barackfák. Ez ellen nem nagyon tudnak a gazdák védekezni.

Metszés után is akad munka bőven az ültetvényen, például az oszlopok, karók, a szőlő támrendszerének a javítása. A levágott szőlővesszőt, venyigét pedig vagy kihordják a sorokból, vagy beledarálják a talajba, javítva ezzel annak a minőségét.

A gyümölcsösökben is folyik a munka, az ősszel, télen elvégzett metszés jobb, mint a tavasszal végzett lombalakítás. A fügének, málnának is jobb a téli metszés, mint a tavaszi. Gyümölcsfát is lehet ültetni, hiszen nincs fagy, alkalmas az időjárás arra, hogy pótolják a hiányt az ültetvényeken, mondta az általunk megkérdezett kertész.