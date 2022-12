Az Újra dolgozni Tolnában Egyesület szekszárdi székhelyű munkaerő-piaci civil szervezet, amely többek közt az álláskeresőknek segít, hogy újra munkát találhassanak.

Kajsza Péter, az egyesület elnöke lapunknak elmondta, hogy az álláskeresők bátran kérjenek segítséget, és forduljanak bizalommal a megfelelő hivatalokhoz, intézményekhez, hiszen vannak lehetőségek a munkaerőpiacon, csak meg kell azokat találni.

– Az idei évben is szép számmal fordultak hozzánk az álláskeresők, nagyjából folyamatosan az egész év során, tehát ilyen szempontból nem volt különbség az elmúlt évekhez képest. Azonban az megfigyelhető volt, hogy 2020 óta némiképp növekedett a munkanélküliek száma. Ezt az irodában mi is érzékeltük, ám ez a szám mégsem volt kiugróan magasabb a korábbi időszakokhoz képest – tette hozzá.

Ismertette, hogy a Tolna megyei munkavállalók keresik a betanított munkákat, sőt, még a takarítói állásokat is, de a legkeresettebbek részükről továbbra is az irodai-adminisztratív állások. Az aktív munkát keresők a tizenhat évestől a nyugdíjas korig képviseltetik magukat. Az álláskeresés oka sok esetben az, hogy elbocsátották őket, de az is jellemző, hogy csak váltani szeretnének, sokkal jobb állásra vágynak. Közülük a nyugdíjasok általában úgy gondolkodnak magukról, hogy ők még aktívak, ezért szeretnék kiegészíteni a bevételüket. Az iskolában éppen végzett fiatalok célja, hogy bekerüljenek a munkaerő piacra, a gyesről visszatérő édesanyák pedig újra szeretnék kezdeni kenyérkeresőként is az életüket.

Kajsza Péter elmondta, hogy a munkaadók elsősorban azt várják leendő kollégáiktól, hogy legyenek nyitottak a feladataikra, és rendelkezzenek értő figyelemmel.

– Mostanra már általános, hogy az ezekkel a képességekkel rendelkező munkavállalókat választják, hiszen az élet minden területén egyre többször megfigyelhető, hogy csak saját magukra figyelnek, pusztán magukkal vannak elfoglalva– mondta.

Hozzátette, hogy a munkaerőpiacon kívül is számos területre igaz, hogy az embereknek utasításokat kell teljesíteniük, tudniuk kell alkalmazkodni egymáshoz, együttműködést várnak el tőlük, sőt azt is, hogy a közösségben is együttműködők tudjanak lenni.

Az önző érdekeknek bizonyos területeken nincs helyük, ezért igyekezni kell elkerülni az egymástól való elszigetelődést, a másiktól való elzárkózást és a sértődést.