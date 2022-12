A fehér és a rosé borok többsége már palackban van a szekszárdi Mészáros Pincészetnél, mondta Mészáros Péter borász. A vörös fajtáknál a préselés, fejtés megtörtént, úgy tervezik, hogy január elején a hordókba is kerülnek ezek az italok.

– Jó évet zártunk, annak ellenére, hogy rendkívül száraz volt a tavasz és a nyár. Ennek hatása a korai fajtáknál meg is mutatkozott, mert kevesebb lével szedtük le a szőlőt – mondta Mészáros Péter. – A kései fajták viszont kárpótoltak bennünket.

Az év vége felé minden esztendőben nagyobb a kereslet a borok iránt, hiszen az emberek készülnek az ünnepekre, és a karácsonyi asztalra finom nedűk is kerülnek.

– Még nem érezzük, hogy visszaesett volna a forgalmunk – mondta Mészáros Péter –, de tartunk a következő évtől. A munkabér mellett minden alapanyag – borkezelési anyagok, az üvegpalack, dugók, címkék, csomagoló anyagok – ára is emelkedett legalább húsz százalékkal. Ezt az inflációt a borászok többsége nem tudja követni, mert akkor a piacon nem lehet versenyképes.

– Nagyon szép borok készülhettek az idei szőlőkből – nyilatkozta Módos Ernő szekszárdi borász, az Alisca Borrend nagymestere. – Bár minden termelő arra készül – joggal –, hogy kiváló lesz az évjárat, azt is látni kell, hogy hozzáértés, szakértelem híján rossz borok is születhetnek. Voltak ugyanis szélsőséges adatok, melyeket kezelni kellett.

A száraz ősz következménye a kevesebb szőlő, de magas cukorfokkal, amiből magas alkoholfokú borok készülnek. A lé kevesebb lett, de koncentráltabb, sötétebb színű. A savak szélsőségesen alakultak, volt, ahol rendkívül alacsonyak, volt ahol magasak lettek. Ezeket laboratóriumi ellenőrzések mellett lehetett kezelni. A lényeg, hogy mára stabilizálni lehetett a borokat, ebben a házasítások is segíthettek annak, akinek erre szüksége volt.

Viszonylag magas alkohol, magas extrakt (beltartalmi érték), gyönyörű színanyag jellemzi a borokat. A fehér fajták frissessége leginkább a szüreti időpont jó megválasztásán múlt. Úgy tűnik, az utóbbi pár évben a fehérborok iránt nőtt az érdeklődés, ami leginkább az étkezési szokások változásával függhet össze. Egyre többen figyelnek arra, hogy több zöldséget, könnyebb ételeket fogyasszanak, ezekhez pedig leginkább a fehérborok illenek, mondta Módos Ernő.

A száraz, aszályos év ellenére megmaradtak a savak a magas cukortartalom mellett, mondta Csapó Dávid bátaszéki borász. A fehér fajták – királyleányka, sauvignon blanc, rajnai rizling – frissek, üdék, megfelelő savakkal. A vörösborok tanninosak, kerek savakkal, ízekkel, mély színekkel. A kadarka egészen kiváló lett, bár már a 2020-as évjáratra is azt mondták, hogy ilyen szép bor kadarkából még nem volt, a tavalyi ezt is felülírta, mondta a borász.

Egymással is versenyeznek a borászok

Azzal mindnyájan egyetértettek, hogy a piac igényei megváltoztak, most úgy tűnik, fehérborokból fogy több. Módos Ernő hozzátette, a következő év minden borász számára nehéz lesz, hiszen számítani kell arra, hogy visszaesik a forgalom. Nagyon sok falusi vendéglátóhely, kocsma zárt be. Arra kell számítani, hogy az éttermek, szaküzletek is visszafogottabban rendelnek majd, mert kisebb lehet a forgalmuk, így borból is kevesebb fogy. A borászok között is van verseny, figyelik egymás árait. A megnövekedett költségeiket nem nagyon tudják érvényesíteni, mert csak óvatosan emelhetik az áraikat.

Miközben a pincékben a borok körül folyik a munka, kint az ültetvényeken is megkezdődött: metszik a szőlőt az emberek, ha az időjárás engedi, ha nem, akkor javítják a támrendszert. Nagy gondot jelent, hogy kevés a hozzáértő munkás, erősítette meg Mészáros Péter. Sajnos az idősebb korosztály lassan kiöregszik, a fiatalok közül pedig kevesen vállalják szőlőmunkákat fagyban, kánikulában egyaránt.