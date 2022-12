Az Országos Atomenergia Hivatal honlapján tette közzé, hogy az elmúlt napokban a Paksi Atomerőmű blokkjai a rendszerirányító kérésére tercier szabályozásokban vettek részt, ennek megfelelően kisebb leterheléseket hajtott végre az atomerőmű.

A hivatal – miként a vg.hu is megírta – hat idősávot sorolt fel, ebből egy december 23-ra esett, kettő december 25-re és kettő 26-ra, egy pedig december 27-re esett. Az idősávok fél, háromnegyed, illetve két óra hosszúak voltak, ezek alatt öt alkalommal az első három blokk dolgozott kevesebbet, egyszer pedig csak az első és a második. A december 25-i második teljesítménycsökkenést 18 és 22 óra között rendelték el, a december 26-i elsőt reggel 5:45 és 7:45 között, a többit a nap világosabb óráiban. A legutolsó visszaterhelés 150 megawattos volt (az atomerőmű teljes teljesítménye 2000 megawatt), az összes többi alkalmanként 75 megawattos.

Az OAH – mint írja – folyamatosan felügyeli a blokkok állapotát, és a száz megawattot meghaladó teljesítményváltozásokról továbbra is tájékoztatást ad.

A vg.hu MAVIR adatai alapján készített elemzése szerint Paksot jellemzően, de nem minden esetben akkor utasították kisebb termelésre, amikor a naperőművek éppen több áramot adtak. Ezekben az időszakokban lényegében a többnyire támogatott áron termelő létesítmények működtetése kapott elsőbbséget a szintén karbonmentesen működő atomerőmű helyett, ami ráadásul a legolcsóbb hazai termelő.

Egyébként az első alkalommal, december 23-án Paks mellett visszavett a „lendületéből” a Mátrai Erőmű, és kevesebbet dolgoztak az ország gázos blokkjai is. A mátrai lignitblokkok egyébként is eléggé ingadozva adták az áramot az elmúlt napokban. A vizsgált napok egyes időszakaiban a szélkerekek is szépen pörögtek.