Igazán nem lehet panasz az időjárásra, a hőmérséklet – a téli hónaphoz képest – kellemes. Aki kinti munkát végez, például metszi a szőlőt vagy a gyümölcsfákat, annak ideális ez az idő. De az általunk megkérdezett növénytermesztők sem panaszkodtak az időjárásra. Az ősszel elvetett gabona, repce jól érzi magát, az elmúlt hetekben csapadékból is volt annyi, amennyire a növényeknek szükségük van. A gazdák csupán attól tartanak, ha hirtelen évszakot váltana az idő, az erős fagy okozhatna kárt. Erre azonban egyelőre nem kell számítani.

Az állattartó gazdák is hasonlóan látják a helyzetet. Bognár Ferencnek és családjának Rudolf-majorban van a telepe, ahol többféle állatot nevelnek, a borjak, sertések mellett birkákat is. A törzsállományuk is jelentős, magyar merinó és német fekete fejű juhokat, nagy genetikai háttérrel rendelkező anya- és apaállatokat tenyésztenek.

– Sajnos hiába a jó idő, nincs mit legelni kint a szabadban az állatainknak – mondta a családfő. – Nyár óta takarmánnyal, fűszénával etetünk, az állatok az istállókban vannak. Fogy a körbála, a szenázs, a táp, a fűszéna. Éppen ezért úgy döntött a család, hogy idén nem januárban ellettjük az anyajuhokat, hanem majd április végén. Kihagyjuk a húsvéti szállításokat.