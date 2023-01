A járulékos költségek többsége általában elenyésző, ám vannak olyan tételek, amelyek jelentősen megemelhetik a vásárlás végösszegét, így érdemes számolni velük. A CSOK-os illetékmentességgel ugyanakkor akár több milliót is spórolhatunk. A Duna House szakértői összeszedték, hogy mibe kerül ma egy ingatlan-adásvétel.

„A bizonytalanság ellenszere a pontos tájékozódás, a meghosszabbított otthonteremtési támogatások mellett továbbra is megvalósítható cél a saját otthon. Döntéshozás előtt az ingatlanvásárlás folyamatát érdemes komplex folyamatként, egészében áttekinteni és számolni az áhított lakás, ház árán túlmutató költségekkel és az elérhető kedvezményekkel is.” – mondta Benedikt Károly, a Duna House PR- és elemzési vezetője..

A vevő számára a vételár mellett jelentős költség még a vagyonszerzési illeték, ami az ingatlan értékétől függően akár több millió forintra is rúghat. A hatályban lévő törvény alapján ugyanis az illeték mértéke a vásárolt ingatlan árának 4 százaléka, amit a vevő köteles megfizetni a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak. Vannak azonban kivételes esetek, amikor ez az összeg arányaiban csökkentett terhet jelent az ügyfélnek.

Ilyen például, ha a vevő még nem töltötte be a 35. életévét, és első, 15 millió forint érték alatti lakástulajdonát szerzi meg – ebben az esetben csak 2 százalék az illeték. Fontos kiemelni, hogy ha a lakásvásárlók gyermeket nevelnek, vagy gyermekvállaláson gondokodnak és megigénylik a CSOK-ot, mentesülnek az illetékfizetés alól. Utóbbi kedvezményt 2021 év elején vezették be és jelentős, többmilliós segítséget jelent a családos vásárlók számára, így a vételárhoz szükséges hitel összege is alacsonyabb lehet.

A vevőnek jelent plusz költséget az ügyvédi munkadíj, amelynek mértékét ugyancsak a vételár határozza meg. Az ügyvédi munkadíj nagyságrendje változó lehet a fővárosban és vidéken, de általában a vételár 0,5 százalékát szokták felszámolni.

Az elmúlt év során az ingatlanpiaccal együtt a hitelpiac is visszafogottabban teljesített. Bár igaz, hogy hiteles vásárlás esetén a vevőt plusz költségek is terhelik, a tranzakciók harmadában még mindig igénybe veszik a finanszírozáshoz a pénzintézetek segítségét az ügyfelek. A hitelfolyamat elbírálásához az első lépés az ingatlan értékének felmérése értékbecslő segítségével, valamint az adásvételi szerződés közjegyzői hitelesítése, amelyek ára több tízezer forint is lehet, azonban a 2021. január 1-től a gyermeket nevelő, vagy gyermeket váró családok által felvett kamattámogatott lakáscélú hitelek igénylése kapcsán lefolytatott közjegyzői eljárás díja jelentős mértékben (55-65 százalék) csökkent.

Ezután, a hitelszerződés alapján, a földhivatalban 12.600 forintos szolgáltatási díjért cserébe a bank bejegyezteti magát, ami széljegyként megjelenik az ingatlan tulajdoni lapján. A bankok emellett hitelfelvételnél kötelezik az ügyfelet lakásbiztosítás kötésére – függetlenül attól, hogy lakáscélú vagy szabadfelhasználású kölcsönt vesznek-e fel.

Általában később és csekélyebb összegként jelentkezhetnek az egyéb adminisztrációs költségek, mint például a szerződésmódosítási, fedezetminősítési vagy folyósítási díjak, de ezeket is érdemes mérlegelni az ajánlatok kiválasztásánál. Érdemes bankfüggetlen pénzügyi szakértő segítségével kiválasztani a legjobb ajánlatot, ahol ezeket a költségeket átvállalja a pénzintézet vagy a közvetítő cég, s így jelentős összegeket lehet megspórolni.