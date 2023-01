A ló nem szereti a szegényszagot, így tartja a mondás, és ez a jelenlegi helyzetre nagyon is igaz. Országszerte több mint ezer lovarda működik, ahová szívesen jártak eddig szabadidős, terápiás és sportoló lovasok, illetve a legtöbb helyen bértartást is vállaltak.

Tolna megyében az egyik legismertebb lovarda a mórágyi, mely a Papp Család tulajdonában van.

– Tavaly nyáron a takarmány beszerzésénél éreztük először, hogy a régi árakon nem tudjuk tovább üzemeltetni a szolgáltatásainkat – mondta Nagy-Papp Eszter, a lovarda egyik tulajdonosa. – Szeptemberben 15 százalékkal emeltünk az árainkon, de később szembesültünk azzal, hogy a villany, a víz, a gázolaj ára is sokat emelkedett. Ennek ellenére nem emeltünk tovább árat – tette hozzá.

Mórágyra sokan járnak a környező településekről, de még másik megyéből is kedvtelésből lovagolni, illetve terápiás oktatás és sportlovaglás is folyik itt. A legfiatalabbak 4 év körüliek, a legidősebbek pedig a hetvenet is betöltötték. Az áremelést követően itt is éreztek lemorzsolódást, de nem volt ez jelentős mértékű.

A lovasoktatás tarifája országos szinten hasonló. Egy nyolcalkalmas havi bérlet 33 ezer forintba kerül, e nélkül 5500 forint egy órára. A fővárosi agglomerációban ennek a dupláját kérik. A személyre szabott oktatás a menő helyeken 20 ezer forintba is kerülhet óránként, a csoportos osztálylovaglás 7-10 ezer forintba. Tanulás kezdetét jelentő futószáras lovasoktatásért 5-7 ezer forintot kérnek, de ez csak fél órát jelent, attól függően mennyit bír a kezdő, főleg ha gyerek.