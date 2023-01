Érdeklődőből több volt, mint eladóból. Csak néhány kereskedő pakolta ki a portékáját, két méhész, egy füstölt árút kínáló és egy almatermelő. Az árak sajnos nem lettek olcsóbbak, a múlt évhez képest. A kereskedők azt mondták, árcsökkenésre nem is lehet számítani a közeljövőben. Egy kiló kelkáposztáért 600, kelbimbóért 1500, gombáért 1500, cukkiniért 1500, cékláért 500, lilahagymáért 600, fokhagymáért 2200, paradicsomért 1800, a krumpliért 550, sárgarépáért 400, petrezselyemért 1400 forintot kértek.

Mivel a piacra nem vonatkozik az árstop, így jobban járnak a vásárlók ha bizonyos termékeket, például burgonyát nem ott vásárolják, hanem az üzeletekben. Az alma kilóját is drágábban kínálták a piacon, – 500 forintért – mint néhány üzletben, ahol éppen akcióznak 350 forintért. Hasonló a tapasztalat a céklával is és a sárgarépával is, több üzletben 250-300 forintot kérnek kilójáért, mindkét terméknél. Amit viszont megéri a piacon vásárolni az a sütőtök. Darabolva kilóját 500 forintért kínálták.