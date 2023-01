A legnagyobb gond az, ha a tartós meleget esetleg egy nagyobb lehűlés követi, állítják a méhészek.

– Egy kicsit kanyarodjunk vissza a karácsony előtti meleghullámig. Amennyiben a méhcsaládok telelése alatt néhány napra megenyhül az idő, és ki tudnak repülni, az fokozza a telelés biztonságát, de sajnos itt most másról van szó – mondta Nagyernyei Attila, a megyei méhész egyesület elnöke. – Egy hosszantartó enyhe ciklusról van szó, ami igen veszélyes. Elkezdett virágozni a mogyoró, és a kellemes, több mint kéthetes tavaszias időjárás alatt a méhek rendszeresen repültek, és gyűjtötték a virágport. Ez beindította a méh-anyák petézését akkor, amikor a teljes nyugalom időszakában kellene lenniük a családoknak. Ezt úgy tudnám jellemezni, mintha a mackók és a sünik nem aludnának téli álmot.

Mivel a bebábozódáshoz a méhek a fészek hőmérsékletét 36 fokos hőmérsékletre emelik, ez rendkívül nagy megterhelés számukra, különösen akkor ha visszajön a hideg. Most pedig erre lehet számítani az előrejelzések szerint.

Télen több mézet fogyasztunk, mint az év többi részében.

Hihetetlenül megnő a fogyasztás a kaptárakban, amit esetleg lehet pótolni, mézes lépekkel, kemény, főzött cukorlepénnyel, de az igazi baj nem is ez. A nagyságrendekkel megnövekedett többlet fogyasztás miatt a méhek feltelnek bélsárral, és ha ezt nem tudják időben kiüríteni – mert kint rossz az idő – elpusztulhat a család. Ezt hasmenésnek, vagy nozemának hívjuk. Mivel a méh rendkívül tiszta állat, és ezt szeretné a lépekről eltávolítani, sajnos elfertőződik a szájszervük, és így a család odavész.

Mit lehet tenni, kérdezik a kevésbé gyakorlott méhészek? Nagyernyei Attila szerint gyakorlatilag semmit. Azok a méhészetek, ahol nem indult be a virágporhordás tegyék össze a kezüket. Az ország déli-délnyugati régiójában méhészkedők viszont komoly bajba kerülhetnek, és ilyenek Tolna vármegye egyes részei is. Ezt a mikroklíma dönti el.

Azok a méhészetek, ahol nem indult be a virágporhordás tegyék össze a kezüket.

Még méhészeteken belül is vannak különbségek, hogy melyik kaptárt hogy éri a nap, erősítette meg Rudolf József szekszárdi méhész is. Ő is úgy látja, az enyhe időjárás miatt beindult a fiasítás és ha hidegre fordul az idő, akkor ebből nagy baj is lehet. Január közepén jobban örülnének a méhészek, ha plusz négy fok körüli lenne a hőmérséklet, mert ez bent tartaná a családokat a kaptárakban és a fogyasztás is minimális lenne.

– Ez nagyon nem jó évkezdet – mondta Nagyernyei Attila –, de bízzunk egy szebb tavaszban.