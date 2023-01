Ma az látható, hogy az ukrán–orosz válság és az európai súlyos energetikai kihívások közepette az atomerőművek szerepe egyre inkább felértékelődik – nyilatkozta lapunknak Hárfás Zsolt mérnök, atomenergetikai szakértő. Emlékeztetett: újabb és újabb európai tagállam épít vagy kíván építeni új atomerőművi egységeket, miközben számos esetben a meglévő blokkok üzemidejét is tervezik meghosszabbítani. Jó példa az utóbbira Belgium, ahol az ellátásbiztonsági kockázatok miatt két atomerőművi egység üzemidejét hosszabbítják meg tíz évvel.

Hatástanulmányok, leszerelés

Hárfás Zsolt szerint fontos kiemelni, hogy egy atomerőművi egység üzemidő-hosszabbításával kapcsolatos konkrét döntés meghozatala komplex folyamat, amelynek középpontjában természetesen elsőrendű a nukleáris biztonság szavatolása. Éppen ezért nagyon részletes megvalósíthatósági elemzést kell elvégezni, amelynek alapvető célja, hogy igazolja az adott blokk esetében azt, hogy nincs olyan műszaki akadály, vagy biztonsági határ, amely az üzemidő kiterjesztését megakadályozhatná. Emellett az atomerőmű tulajdonosának fontos tényező annak igazolása is, hogy a szükséges beruházások megtérülnek. Az üzemidő-hosszabbítással kapcsolatos elvi hozzájárulás megadása politikai hatáskör, az alapos vizsgálatokat követő konkrét üzemeltetési engedélyek megadása pedig a független nukleáris hatóságé.

Az új paksi blokkok garantált üzemideje hatvan év lesz, de a VVER–1200 blokktípus tervezői szerint ezek üzemideje több mint nyolcvan évre is kitolható (Fotó: Paks II. Zrt.)

Az atomerőművek és más nukleáris létesítmények üzemidejének lejártát követően szükség van azok biztonságos leszerelésére vagy lebontására, illetve az adott telephelyek rekultivációjára is. Hazánkban az atomtörvény szerint a jelenleg üzemelő nukleáris létesítmények leszerelése a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. feladata. Ez a cég gondoskodik például a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ajánlásainak is megfelelő részletes előzetes és végleges leszerelési tervek elkészítésétől és felülvizsgálatáról is – ismertette Hárfás Zsolt. A konkrét leszerelési munkálatok minden esetben a legszigorúbb követelmények mellett zajlanak a biztonság garantálása érdekében.

A Paksi Atomerőmű majdani leszerelésére már részletes tervek készültek, de az egyes blokkok leállítását követően sok év telik majd el a leszerelésig.

A paksi reaktortartályok pedig például több évtizedre a leszerelési területen létesítendő átmeneti tárolóba kerülnek, majd ezt követően végleges tárolóba.

