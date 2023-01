A tavalyi utolsó negyedévben ott hagytuk abba, hogy bizonyos ingatlantípusoknál akár áresés is elképzelhető, ha nem jelenik meg új, kedvezményes hitelezési forma. Az Ingatlanbazár portál azt tippelte, hogy a rezsiszabályozás miatt a piac kínálati fele kevésbé piacképes ingatlanokkal telítődik majd, ezek azonban nehezebben és alacsonyabb áron találnak gazdára. Ez így nem egészen lett igaz.

Látogatási csúcs

Január eleje ugyanis a látogatási csúcs időszaka minden ingatlanos portálon, és a megkeresések számából lehet jósolni az év többi részének forgalmára is. Az Ingatlanbazár 2022 januárjához képest tíz százalékos érdeklődéscsökkenés mellett a vásárlási hajlandóság körülbelül harminc százalékos esését regisztrálta, ami egybevág más portálok közzétett méréseivel.

Tehát megnőtt az eladó ingatlanok száma, a növekedésre azonban nem ugrott rá a vásárlók sokasága, inkább elkerülte azt. A kereslet vagy valóban eltűnt (például a hitelek miatt), vagy kivár, ahogy az elmúlt évek hasonló bizonytalansági időszakaiban tette.

A kis lakást keresik

A vidéken erős Ingatlanbazár szerint a vármegyék székhelyein és a kistelepüléseken nőtt a kínálat leginkább, a kereslet csökkenését azonban Budapest szenvedte el a legnagyobb mértékben. Vidéken húsz százalék körül nőtt a feladott ingatlanhirdetések száma, ám a Covid-években oly népszerű családi házak kereslete alacsonyabb lett. A kis méretű lakások és garzonok keresettsége még nőtt is, ami nem utal árcsökkenésre ebben a szektorban.

A panel örök – fogalmazta meg nagyon helytállóan az Otthon Centrum több Pest vármegyei irodájának tulajdonosa, és ez nemcsak Budapestre, hanem a vármegyeszékhelyekre is igaz. Már csak a nagy számok törvénye alapján is, tesszük hozzá, hiszen a kis lakások többsége távfűtött, ezért nem ismerte meg a szigeteletlen falusi kockaházak gázszámláit.

A szomszéd is fűt

A kis lakást a szomszéd is fűti, mondta erre az Ingatlanbazár, és ez akkor is igaz, ha a régebbi építésű, kis tégla- és panellakások sokasága nem egyedi fűtésű. Ha a távfűtésre is bevezetnék a rezsiszabályokat, az áremelkedést az ott lakók éreznék meg a leginkább. Ez persze igazságtalan lenne, mert a kapott hőmennyiséget a ház kapja, nem lehet egyénileg spórolni, sok házban pedig a régi föl-le csöves technológia miatt a negyedik emeleti trópust a földszintre érve tundra váltja fel, ha nem osztanak el elég hőt.

Figyeljünk a szövegre!

A kereslet visszafordulása persze nem új sztori. A Covid utáni nagy családiház-kereslet már elillant, most az infláció, az energiaárak és a rezsi az úr, erre kérdeznek rá a legtöbben, és ez az, ami szinte mindegyik hirdetésben megjelenik.

Figyeljünk hát a hirdetések szövegére, javasolja az Ingatlanbazár, mert kezd kialakulni egy szépítő nyelvezet a nehezen eladható ingatlanok negatív tulajdonságainak leírására. A jó tanács ugyanaz, mint eddig: akkor is hívjuk fel a tulajdonost vagy az ingatlanirodát, ha minden világosnak tűnik; sok energiát lehet megspórolni azzal, ha nem tekintünk meg egy olyan lakást, amelyet úgysem veszünk meg.

Az árak nem változnak, de érzékenyek maradnak

Nagyon sok tényezőtől függ, hogy mi lesz az árakkal. A hitelkamatok nem tűnnek lejjebb ereszkedni, a bankok már tavaly egymás után hagyták abba a csok-hitelezést, egyedül a falusi csok úszta meg, ott azonban a drága üzemanyaggal ingázás a probléma, ha helyben nincs munkahely.

Az Ingatlanbazár szerint mindezek miatt az árak nem változnak, de érzékenyek maradnak, és különösen ebben az időszakban kell forráskritikával kezelni a médiában felkapott ingatlanpiaci híreket.

Az ingatlanhirdetések számának növekedése és a kereslet csökkenése még nem azt jelenti, hogy a piac leállt, így magánszemélyként hirdetést feladni mindenképpen érdemes (erre pénztárcabarát csomagjaik is vannak). Most van ugyanis a magánhirdetések szezonja is. A két–három hónapon belül eladatlan ingatlanok pedig az irodáknál kötnek ki, a tapasztalatok szerint magas kezdőáron, majd árcsökkenésekkel, amit az Ingatlanbazáron a hirdetéseken szalaggal lehet jelezni, figyeljünk hát erre is.