A kormányrendelettel párhuzamosan megjelent a szakmai iránymutatás, amelynek alapján a jegyzők a helyszínen kell, hogy ellenőrizzék a megfelelő alapterületen kívül azt is, hogy van-e mindegyik lakóegységben külön konyha, fürdőszoba, mellékhelyiség, bejárat is.

Szekszárdon, tavaly kétszáz 200 ilyen kérelem érkezett a város jegyzőjéhez, s ezek közül több mint ötvenet el kellett utasítani. Azóta enyhült az előírás, így már nem kizáró ok például, ha nincs két külön bejárat, vagy, hogy egybenyílik a két lakás. Ezért újra be lehet adni a kérelmeket, amelyhez a város internetes oldalán található nyomtatvány is.

Az enyhébb feltételek meglétét nyolc napon belül a helyszínen ellenőrzik, s kedvező esetben igazolást kap a kérelmező, amellyel kedvező áron dupla mennyiségű gázt kaphat.