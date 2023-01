A kormányzat részéről nemrégiben úgy fogalmaztak, piacgazdaságban normál körülmények között valóban nem célszerű az árstop, de most különleges idők vannak. A költségvetés parlamenti vitáján kedden már elhangzott, hogy a jegybank és a kormány is egyetért az árstop kivezetésével. A kérdés tehát csupán az, hogy mikor történik meg a lépés. A nyilatkozatok szerint egyelőre a korábban jelzett április végi időpont tűnik valószínűnek.

Kérdés, hogy mindez hogyan érinti a lakosságot. Egyes, nem reprezetatív felmérések szerint a többség örömmel venné, ha legkésőbb április végével megszűnne a korlátozás. Valamennyien tapasztaljuk, milyen nonszensz a rögzített áru termékek értékesítése: cukor, liszt, csirkemell és farhát egyes üzletekben például csak nyitás után negyedóráig érhető el. Ez pedig értelemszerűen tarthatatlan állapot a leginkább érintett kispénzűek, nyugdíjasok, nagycsaládosok szemszögéből, akik bizonyára örömmel vennék igénybe a lehetőséget, már ha tudnák.

Természetesen egyéb érvek is szólnak a rögzített ár kivezetése mellett, így szakemberek szerint az is, hogy a hiányállapotok megszűnését követően a nem árstopos termékek drágulása is lassulhat. Az üzletetek ugyanis azok árába építetik bele az árstop miatt keletkezett veszteségüket, amelyet az okoz, hogy ezen termékek beszerzési ára magasabb, mint amennyiért kínálniuk kell azokat. Természetesen elsősorban arra lenne szükség, hogy szomszédunkban véget érjen a háború, amely magával hozná a gazdasági helyzet normalizálódását, ezáltal az infláció csökkenését.