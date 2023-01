A statisztikai hivatal legfrissebb (KSH) adatai szerint tavaly 497 ezer forint volt a bruttó átlagkereset. Mindezek ellenére a mai napig vannak olyan ágazatok, ahol jóval az átlag alatt keresnek az emberek, sok esetben ilyen például a mezőgazdaság is. Persze, a fizetés nagyon sok mindentől függ: pozíció, munkaidő, tapasztalat, elkötelezettség. A KSH adataiból jól megfigyelhető, hogy a mezőgazdaság, erdőgazdaság és halászat ágazatban 2017 decemberében 287 ezer, 2018 decemberében 313 ezer, 2019 év végén 364 ezer, míg 2020 decemberében 394 ezer forint volt a bruttó átlagkereset.

Fotó: MW

Fotós: Csapó Balázs

Tavaly az alábbiak szerint alakultak az átlag bruttó bérek: mezőgazdasági, erdészeti, halászati és vadászati tevékenységet folytató egység vezetője bruttó 595 104 forint, mezőgazdasági mérnök bruttó 570 725 forint, mezőgazdasági és ipari gép (motor) karbantartója, javítója bruttó 391 769 forint, mezőgazdasági, erdőgazdasági, növényvédő gép kezelője bruttó 337 293 forint, egyszerű mezőgazdasági foglalkoztatású bruttó 187 684 forint.

– A növénytermesztés olyan terület, ahol szezonális a munka. Tavasszal, vetés idején, majd közvetlenül az után több a feladat, aztán vannak hónapok amikor lehet lazítani, így vagy be kell érnie az alkalmazottnak alacsonyabb bérrel, vagy magasabbat kap, de csak akkor, abban a hónapban kap fizetést, amikor dolgozik – mondta egy megyei, négyszáz hektáron gazdálkodó termelő.

A legnagyobb munkaerőhiány a zöldség-gyümölcságazatot érinti. A legtöbb vállalkozás megpróbálja családon belül megoldani a feladatokat, de vannak időszakok, például a beérett zöldség, gyümölcs szedése idején, amikor szükség van kisegítőkre.

– Van néhány ember akikre évről évre számíthatunk amikor érik a sárgabarack. A szedés nem könnyű munka, mert éppen kánikulai időszakra esik ez, és a földről is fel kell szedni a lehullott gyümölcsöt, hogy ne tapossuk bele a talajba, amikor a fáról szedjük a piacra való szemeket, mondta Németh Péterné bonyhádi termelő. Mi napi díjat fizetünk, ez attól függ, hány órát dolgoznak aznap az emberek, óránként 1500 forintot fizettünk tavaly.

A FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács adatai szerint az északkeleti országrészben még csak 8 ezer forint körül volt a napi bér, amit az idénymunkások kézhez kaptak általában. Ehhez képest az ország középső és nyugati részein napi 10-10 ezer forint alatt már senki sem megy napszámba. Sőt, a FruitVeB szerint ezekben a régiókban inkább a 12-15 forint a jellemző. Ha 22 napra vetítve számolja az ember a kereseteket, akkor az északkeleti országrészben mindössze 166 ezer forint bérezés érhető el nettóban, az ország középső és nyugati részein viszont már 260 ezer forintos nettóról lehet beszélni.

Mindemellett az élőmunkáért folytatott verseny rendkívül kiélezett. Nagyobb eséllyel indulnak benne azok az ágazatok, illetve vállalkozások, amelyek a lehető leghosszabb időre tudnak munkát biztosítani. Ezért aztán az előrelátóbbak sok esetben ennek megfelelően állítják össze a termelési szerkezetet, és például a szamóca mellett dinnyét, a cseresznye mellett meggyet, szilvát és almát is termesztenek, hogy ne csak 1-2, hanem akár 6 hónapig is meg tudják tartani az igénymunkásokat. A helyzet pedig néha annyira súlyos, hogy már azt sem nagyon zavarják el, aki nem végzi rendesen a munkáját, még megfeddni sem nagyon merik, nehogy odébb álljon.

Változatosak az átlagfizetések

Igen nagy változatosság jellemzi a hazai munkaerőpiacot, és ez az agráriumon belül sincsen másként. Ha görgetjük az álláskereső portálokat, több munka közül is válogathatnak a munkakeresők, a bérek azonban olykor csalódást okoznak. A Jófogáson nemcsak ingatlanokat, járműveket, tárgyakat vásárolhatunk, hanem akár munkát is szerezhetünk. Az oldalon járva többek között az alábbi teljes munkaidejű állásokkal is találkozhatunk: Pest vármegyében működő családi gazdaságba keresnek munkatársat állatgondozó, mezőgazdasági gépkezelő munkakörbe bruttó 550 ezer forint havi fizetésért, túlóra elszámolással, szolgálati lakással és termékvásárlási kedvezménnyel, Győr-Moson-Sopron vármegyei sertéstelepre telepvezetőt keresnek bruttó 400 ezer forintért, egy lovardába tanyavezetőt keresnek bruttó 310 ezer forintért, egy Somogy vármegyei sertéstelepen bruttó 450 ezer forintot és szolgálati lakást kínálnak a leendő munkatársnak. Persze, ennél jelentősebben több állással találhatjuk magunkat szemben. Ugyanakkor jól látszik, hogy valóban változatosak a munkák a fizetés szempontjából is, illetve, hogy jóval az átlagfizetés alatt lévő mezőgazdasági munkák uralják a piacot.