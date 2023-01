Aki kis településen él, naponta tapasztalja, hogy ha nincs helyben olyan üzlet, ahol meg tudja venni a napi életszükséglethez való alapanyagokat, többe kerül a napi bevásárlás. Egy helyben működő hentesüzlet nagy segítségére van a helyieknek. Ennek ellenére sajnos sok húsbolt bezárt az elmúlt fél évben a kisebb településeken, mert a forgalmuk visszaesett.

Medina 850 lakosú település, ennek ellenére hat esztendeje nyitott hentesüzletet Vörös József. Az elmúlt években is folyamatosan fejlesztette a vállalkozását, immár a harmadik új része készül az üzemnek, és a telek harminc százalékát már be is építették. Hogy mi a titka annak, hogy egy ilyen kis településen megéri fenntartani egy húsboltot? A vállalkozó erre azt válaszolta, családi vállalkozásként indultak, mára kicsit bővítettek ezen, mert a hírük eljutott Tolnára, Szekszárdra és környékbeli kis falvakba is, így onnan is folyamatosan jönnek a vásárlók, akik nem egy-egy napra, hanem egy-egy hétre vásárolnak előre. A minőség az, ami viszi a hírét az üzletnek, több mint negyvenféle terméket árusítanak itt. A pályázatíróval már beszélt Vörös József, de – mint mondta – egyelőre még nem ismerni a részleteket. Ha lehetőségük lesz pályázni, akkor az így kapott összeget további fejlesztésekre költenék.

A kis hentesüzleteknek nyújthat segítséget az új pályázati támogatás (illusztráció, MW)

Hasonlóan felkeltette a lehetőség Szabó Balázs, a Bikácsi Hús Szolgáltató Kft. kereskedelmi vezetőjének az érdeklődését is. Ők Sárbogárdon, Zombán, Nagydorogon, Dunaújvárosban működtetnek üzleteket, és most Szekszárdon is nyitnak egyet. Az ő készítményeikért is szívesen utaznak a vásárlók az adott településre. Titkuk a házi ízesítésű termékek, sonka, kolbász és a díjnyertes felvágottak.

Igény van a jó minőségű húsra, húskészítményekre, mondta Szabó Balázs, még ilyen nehéz gazdasági körülmények között is. Disznóvágási szezon van, sokan mennek hozzájuk kolbászhúsért, tisztított fél disznóért. Elmondta, még nem ismerik részleteiben a támogatási lehetőséget. Ha egy mód lesz rá, akkor ők is pályáznak majd.

A talpon maradást segítik

Az összesen 4,5 milliárd forintnyi forrásra az év elején pályázhatnak majd az érintettek, derült ki az Agrárminisztérium tájékoztatójából. A tárca tervei szerint több mint ezer hentesüzlet részesülhet a boltonként akár 3 millió forint támogatásból. Az általunk megkérdezett hentesüzletek vezetői elmondták: minden segítség jól jön a nehéz helyzetbe jutott hentesüzletek tulajdonosainak. Remélhetően a támogatás életben tartja azokat a Tolna megyei vállalkozásokat is, amelyek esetleg most még a bezáráson gondolkodnak.