A 43 ezer négyzetméteren fekvő Birsbirtokot 2014-ben létesítette az agrármérnök Matus Dóra és férje, a gépészmérnök Tárnok László. Az ültetvényt, ahol jelenleg 2200 birsfa található, azóta is családi gazdálkodóként művelik. A koronavírus járvány előttig az ipari feldolgozóknak, a kereskedelmi bérfőzdéknek termeltek, a pandémia hatására azonban visszaesett a turizmus, szállodák, éttermek zártak be, fesztiválok maradtak el, így visszaesett a pálinkafogyasztás is. Emiatt beragadtak a készletek és a kifőzdék is leállították a feldolgozást, hamarosan pedig ezzel összefüggésben leállt a beszállítás.

– Miközben a fák a korábbihoz hasonlóan kiválóan termettek, mi azt tapasztaltuk, hogy felvásárlóink, akik korábban kamionos tételekben vitték tőlünk az alapanyagot, egyszerre leállították a beszerzést. Rájöttünk, hogy túlzottan „egy lábon állunk”, ezért nagyon gyorsan találni kellett valamilyen megoldást erre – mondta Matus Dóra, aki férjével együtt rájött, hogy korábban csakis az iparra koncentráltak és nemigen becsülték meg a lakossági fogyasztókat.

Elhatározták, hogy nyitnak feléjük is, így tavaly év elején elindították a Magyarországon egyedülálló, gyümölcsfa bérlő kezdeményezésüket, amelynek lényege, hogy a szakemberek a bérlők helyett művelik meg a területet egy bizonyos éves díjért, amellyel összességében a bolti árnál olcsóbban juthatnak a gyümölcshöz, miközben nyomon kísérhetik a folyamatot is egészen a gyümölcs beéréséig.

Tavaly mintegy hat és fél tonna termést szüreteltek le a bérbeadott területről (Fotó: M. Gy.

A Spanyolországban látott narancsfarmok mintájára egy élményportát hoztak létre, ahová bármikor kilátogathatnak a fatulajdonosok, megismerve a termelőket, a birtokot, a saját fájukat, amelynek terméséről az év során folyamatosan tájékoztatják őket. Fotók, videók segítségével tehát nyomon követhetik az élelmiszer előállítást és azt, hogyan alakul az évi termés. Gondoltak a vis major esetére is, ha úgy alakulna, hogy egy évben időjárási okok miatt kevesebb gyümölcs teremne, akkor is biztosítanak számukra minimum ötven kilogramm birsalmát.

Az ötlet bevált, mint megtudtuk, rövid időn belül több mint százan jelentkeztek, hogy csatlakoznának a kezdeményezéshez. Matus Dóra elmondta, maguk sem számoltak ilyen szintű érdeklődéssel, év végéig ugyanis mintegy kétszáz fát fogadtak örökbe az ország különböző pontjairól a családok, de azóta is folyamatosan nő az igény.

Tavaly mintegy hat és fél tonna termést szüreteltek le a bérbeadott területről, megközelítve a hárommillió forintos bevételt, amellyel 231 százalékos kampányt zártak tavaly az ötletgazdákat és a vásárlókat összekötő Brancs közösségi piactéren. Ezzel idén elnyerték az év kampánygazdája elismerést a Tőkeportál Zrt-től, az első hazai részvénycélú közösségi finanszírozási platformtól, amellyel elsősorban azt díjazták, ahogyan egy rugalmas, új értékesítési stratégiával reagáltak a nehéz gazdasági helyzetre.

A fiatal házaspár örül a sikernek, de mint mondják, nem állnak meg itt. Szeretnék továbbfejleszteni az ötletet: terveik között szerepel, hogy egyedi azonosítókkal látják el a fákat és egy applikációt hoznak létre, amellyel az örökbefogadók valós időben követhetnék a fák körüli teendőket, azok állapotát.