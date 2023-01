A blokk teljesítménye csütörtökön a generátorvédelem áramváltójának hibája miatt csökkent ötven százalékra – tájékoztatott Kovács Antal kommunikációs igazgató. A berendezést kicserélték, és még csütörtökön megkezdték a terhelést – tette hozzá. Az Országos Atomenergia Hivatal szerint a blokk biztonsága nem volt veszélyben.

A Paksi Atomerőmű vezérlőterme (Fotó: TN-archív)

Bár az atomenergia nagyon hatékony módja az energiatermelésnek, több árnyoldala is van – ismerteti a tanulmány. A termelt radioaktív hulladék kezelése rendkívül bonyolult és költséges, valamint a biztonsági protokoll betartása gyakori karbantartási folyamatokat idéz elő, amelyek hosszú leállásokat eredményeznek.

A témában Hárfás Zsolt mérnök, atomenergetikai szakértő a közelmúltban elmondta: a paksi atomerőmű által termelt villamos energia egységköltsége már tartalmazza az üzemelés során keletkező radioaktív hulladékok és kiégett üzemanyag-kazetták biztonságos kezelésének, tárolásának költségét, valamint a leszereléshez szükséges fedezetet is. Emlékeztetett arra is, hogy az új paksi blokkok megtérülési számításai is tartalmazták a hulladékkezelés és a majdani leszerelés költségeit, a paksi beruházás bőven megtérül, és ezt az Európai Bizottság is így látja.