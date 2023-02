Az ügy részleteivel kapcsolatban Sára Judit, a cég paksi telephelyének ügyvezetője ismertette: villamosenergia szerződésüket az Audax Kft. 2022. októberében december harmincegyedikei hatállyal felmondta, amit jogszerűnek tartanak. Az új szerződéskötés miatt több kereskedőt is megkerestek, végül mivel napelemes rendszerrel rendelkeznek – az szinte a teljes fogyasztásukat lefedi –, ezért csak az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt-vel tudtak volna szerződni. Az ajánlatkérés múlt év november tizenhatodikán megtörtént, amelyre azonban egész decemberben nem kaptak választ.

Rengeteg hívás, többszöri e-mailes megkeresés után még mindig nem rendelkeztek szerződéssel, ezért december tizenkilencedikén regisztráltak a veszélyhelyzeti áramellátásért, nehogy villamosenergia nélkül maradjanak. Az E.ON Hungária Zrt-től idén január közepén kaptak levelet, amely szerint amennyiben január huszonharmadikáig nem szerződnek le kereskedővel, az áramszolgáltatást másnap kikapcsolják.

Rengeteg telefonhívás, érdeklődés, segítség kérés után a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fogyasztóvédelmi főosztályától kapott információk birtokában az összes magyarországi kereskedőtől írásban kértek ajánlatot, sajnos a legtöbb elutasító válasz volt. Arra hivatkoztak, hogy szinte nincs fogyasztásuk a napelemes rendszer miatt, ezért nem kívánnak velük szerződni.

– A pécsi SMHV Energetikai Kft. szerződött le velünk, ezzel megmentve a cégünk működését. A szerződést az utolsó pillanatban sikerült megkötnünk, és ezzel mintegy ötven munkavállaló munkahelyét tudjuk továbbra is biztosítani. Időközben az MVM Next is megküldte írásos ajánlatát. Az Energetikai Hivatal Fogyasztóvédelmi Főosztályvezetőjének is megtettem a panaszom bejelentését – tette hozzá Sára Judit a cég paksi telephelyének vezetője.

Az a céljuk, hogy felhívják a a hasonló cipőben járó cégek figyelmét. Jogszabályra vagy egyéb rendelkezésre lenne szükség, hogy el tudják kerülni az ilyen helyzeteket.

Az E.ON Hungária Zrt. tájékoztatta lapunkat: amennyiben egy versenypiaci felhasználónak a villamosenergia kereskedője felmondta a szerződését, akkor mielőbb ajánlatot kell kérnie más kereskedőktől. Tekintettel arra, hogy a szerződése megszűnését követően úgynevezett szerződés nélküli vételezővé válik, ami azt jelenti, hogy egy átmeneti időszakig az elosztói engedélyes látja el villamos energiával a jogszabályban meghatározott áron és korlátozott ideig.

Tolna vármegyében az elosztói engedélyes a megye áramhálózatát üzemeltető E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.

Annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a felhasználási hely kikapcsolása, a felhasználónak minél előbb szerződnie kell egy energiakereskedővel a villamosenergia ellátásnak biztosítása érdekében.

Amennyiben ez nem történik meg, és az ügyfélnek nincs hatályos kereskedelmi szerződése, akkor a vonatkozó szabályozásnak megfelelően szerződés nélküli tarifába kerül, amelyről az elosztói engedélyes értesíti az érintettet. Ha ezt követően sem érkezik hozzájuk bejelentés új energiakereskedelmi szerződés kötéséről – a bejelentést az új energiakereskedő teszi meg – akkor a kikapcsolási folyamat elindul. Természetesen erről is írásban értesítik az érintett ügyfelet.

Amennyiben időközben bejelentés érkezik kereskedelmi szerződés kötéséről, a kikapcsolási folyamatot leállítják. Az E.ON Hungária Zrt. hozzátette: a szerződés nélküli rendszerhasználat időszakában felhasznált energiamennyiséget az elosztói engedélyes számlázza ki az érintett részére. Ennek kiszámítási metódusát szintén kormányrendelet írja elő.