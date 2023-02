Így került az ellenőrzési szakterület látókörébe egy élelmiszerboltot működtető egyéni vállalkozó, aki áfabevallásában a kelleténél kevesebb bevételt tüntetett fel, szja- és járulékbevallásait pedig be sem nyújtotta. Az adózót először levélben tájékoztatták a feltárt eltérésekről, azonban erre nem reagált, és nem pótolta a hiányosságokat sem. Ezután jogkövetési vizsgálat indult.

A NAV-jegyzőkönyv hatására a vállalkozó végül benyújtotta a hiányzó járulék- és szja-bevallását is (illusztráció: MW)

Az ellenőrzéskor a vállalkozó részben pótolta a hiányzó bevallásokat, de csaknem 2 millió forint összegben még mindig akadtak olyan számlái, melyeket nem vallott be, és a pénztárgépes bevételei is eltértek az áfabevallások adataitól. A revízió végén, a megkapott NAV-jegyzőkönyv hatására a vállalkozó végül rendbe tette áfabevallásait: a téves összegeket önellenőrzéssel módosította, benyújtotta a hiányzó járulékbevallását és szja-bevallását is.

Összességében majdnem 7,5 millió forint adókötelezettséget vallott be. A más, fennálló tartozásával együtt több mint 10 millió forintos hátralék rendezésére részletfizetési lehetőséget kért és kapott. A részletfizetési szabályoknak eleget téve eddig csaknem 2,5 millió forintot már meg is fizetett.