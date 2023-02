Harminc éve még a kihalás fenyegette, ma már exkluzív élelmiszernek számít a világ minden táján a mangalica. A hazai fogyasztás ösztönzésére minden évben indul kampány. A különleges ízvilágú húsféle hazai népszerűsítése és a belföldi fogyasztás ösztönzése érdekében idén február 6. és 21. között kéthetes kampányt indított az Agrármarketing Centrum, az Agrárminisztérium és a Mangalicatenyésztők Országos Egyesülete.

A médiahirdetések mellett kóstoltatással és nyereményjátékokkal is fokozni kívánják az érdeklődést. Mangalica húsból évente körülbelül 300 tonna fogy belföldön. Ennek egyharmada az éttermekben és a bolti értékesítésből kerül az asztalra, a kétharmadát közvetlenül a termelőktől szerzik be a fogyasztók. A belföldi fogyasztás növelése fontos cél, hiszen a mangalicahús 60 százaléka exportra megy. A mangalica legnagyobb felvevője továbbra is Spanyolország, de fontos célország Románia, Németország, Franciaország, Anglia, Szingapúr és Hongkong.

Alsónyéken egy fiatal gazdálkodó, Mirk Fanni is felismerte ennek a fajtának a jelentőségét.

– Még az édesapám – aki sajnos már nem él – indította el a mangalicával való gazdálkodásunkat a 2000-es évek elején, amikor még nagyon új dolog volt ezzel az őshonos magyar fajtával foglalkozni. Akkor 120 sertésünk volt, jelenleg 35-öt tartunk, viszont mindegyik saját nevelésű, vagyis nálunk születtek, nevelődnek. Van tehát kan disznónk és göbénk, vagyis anya disznónk is.