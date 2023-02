Az egyik ismert drogérialánc felmérése szerint szinte mindenki igyekszik spórolni hazánkban, mert az infláció miatt ma már a legalapvetőbb termékek ára is jóval magasabb, mint például egy évvel ezelőtt volt. A múlt évi adataikból kiderül: a vásárlók díjazzák a könnyen érthető kedvezményprogramokat és az azonnali kedvezményre váltható kuponokat. Összességében a tíz százalékos végösszegi kupon a legnépszerűbb a vevőik körében, de márkakedvezmények és termékkedvezmények is elérhetők.

Hűségkártyák, kuponok segítenek spórolni az üzletekben (illusztráció, Shutterstock)

Szabó Karolina menedzser ismertette, hogy az elmúlt év változásaiból egyértelműen látható: az emberek tudatosabbá váltak, és keresik az extra spórolási lehetőségeket. Különleges alkalmakkor, így amikor egy-egy magazin kuponnapokat hirdet, drogérialáncuk forgalma is megugrik. A vásárlók nem csak az újságban szereplő kedvezményeket veszik igénybe, hanem azt a tíz százalékot is, ami VIP tagként megilleti őket. Hozzátette, úgy látják, hogy minél többet költ valaki, annál inkább tudatos. Az úgynevezett arany tagjaik felhasználják a kuponjaik nyolcvan százalékát, köztük a tizenöt százalékos végösszegi kupont és a harminchárom százalékos márkajokereket.

Arról is tájékoztatott, hogy az elmúlt években is is fontos volt a vásárlók számára, hogy el tudják menteni kedvenc termékeiket, hogy applikáció segítségével bevásárlólistát szerkeszthessenek. Az új trend pedig, hogy a költéseiket és a megspórolt összegeket is szeretnék látni. Igénylik, hogy pontosan tudják, mennyit takarítottak meg: a náluk elérhető úgynevezett shopping history-t, azaz a vásárlási történetet már több mint háromszázezren böngészik rendszeresen.

Ma már szinte mindegy, hogy élelmiszer- vagy divatáruházláncról van szó, mindenhol felajánlják a törzsvásárlói kártyát. Sőt, sok kisüzlet ezzel csábítja rendszeres vásárlásra a betérő kuncsaftot, és persze akciókkal.

Okos fogkefe féláron

A vásárlók, ha figyelmesen költik el a pénzüket és tudnak a kedvezményekre jogosító lehetőségekről, az év végére akár több százezer forintot is meg tudnak spórolni.

Kisgyermekes édesanya olvasónk lapunknak elmondta, hogy az egyik drogérialánc hűségprogramját használva féláron tudott hozzájutni méregdrága okos fogkeféjéhez. Összegyűjtött pontjai végösszegének köszönhetően nyolcvanezer forint helyett negyvenezer forintért. – Az élelmiszerüzletekben is szoktam használni a hűségkártyámat, de a spórolt összegek elenyészőek voltak ehhez képest – tette hozzá.

Egy nagymama – szintén olvasónk – arról számolt be, hogy mindig alig várja az egyik élelmiszerlánc húsz százalékos kedvezményre jogosító kuponjait, hogy a férjének drágább arcvizet, a családnak jobb minőségű mosóport tudjon vásárolni.

– A számla végén megtalálható, hogy a kuponok beváltásával mennyi a megtakarításom, a legutóbbi vásárlásomnál több mint ezer forintot spóroltam – mondta, hozzátéve, azt fájlalja, hogy az akciós termékekre nem lehet felhasználni a kuponokat.