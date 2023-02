Jobban meg kell dolgozni az értékesítésért

Azzal minden általunk megkérdezett borász egyetértett, hogy a piac igényei megváltoztak, most úgy tűnik, fehérborokból fogy több. Módos Ernő hozzátette, az idei esztendő minden borász számára nehéz lesz, hiszen számítani kell arra, hogy visszaesik a forgalom. Ezt máris érzik, nagyon sok falusi vendéglátóhely, kocsma zárt be. Arra kell számítani, hogy az éttermek, szaküzletek is visszafogottabban rendelnek majd, mert kisebb lett a forgalmuk, így borból is kevesebb fogy. Ez különösen a drágább boroknál látszik.

A borászok között is van verseny, figyelik egymás árait. A megnövekedett költségeiket – szinte minden alapanyag, dugó, üveg, pet palack, adalékanyag drágább lett, többe kerül a munkadíj is – nem nagyon tudják érvényesíteni, mert csak óvatosan emelhetik az áraikat. A pincéknél történő fogyasztás – vendéglátás keretében – viszont egyelőre nem esett vissza és a nagy áruházláncok is rendelnek a közepes kategóriás, 500-600 forintos palackos borokból.