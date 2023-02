Az alelnök kifejezte reményét az iránt is, hogy minden Tolna vármegyei gazda eredményesen ki tudja majd használni a közös agrárpolitika minden lehetőségét, amellyel olyan szintre emelhetik a vidéki Magyarország gazdasági szerepét és népességmegtartó képességét, hogy a fiatalok is megtalálják a számításukat épp úgy vállalkozóként, mint alkalmazottként. Szerinte ugyanis elkötelezett, hozzáértő fiatalok nélkül nincs jövő egyetlen ágazatban sem.

Süli János, a térség országgyűlési képviselője a gazdaságfejlesztés, a digitalizáció és a precíziós gazdálkodás fontosságáról is beszélt a fórumon. A képviselő emlékeztetett, hogy a régió fejlesztésénél az erőműépítés mellett a környék ipari és gazdálkodási feltételeinek megerősítését is célul tűzték ki. A gazdálkodóknak azt ajánlotta, hogy ne csak a földalapú támogatásokat vegyék igénybe, hanem az intelligensebb művelést, gazdálkodást segítő gépeket, technológiákat is. Mint mondta, ezért is szerveznek egyre több tájékoztatót helyben a digitális technológia népszerűsítésére.

A fórum célja a tájékoztatás mellett a kiváló minőségű, helyi magyar termelők termékeinek bemutatása, a fogyasztók figyelmének felhívása is volt a tudatos vásárlás fontosságára. A látogatók ennek szellemében megismerhettek és megkóstolhattak néhány különlegesen finom helyi terméket: sajtokat borokat, paprika készítményeket és azok előállítóival is találkozhattak.