A helyszínen Sandip Biswas, a Liberty Primary Steel vezérigazgatója köszöntötte a megjelenteket, közöttük Fábián Gergely iparpolitikáért és technológiáért felelős államtitkárt, Sanjeev Guptát, a Liberty Steel Group elnökét, és valamennyi dunaferres és a liberty-s kollégát. Röviden tájékoztatta az egybegyűlteket az elmúlt hetek vasműben lezajlott megfeszített munkájáról, amelynek során a Dunaferr és a Liberty szakemberei azon fáradoztak, hogy a termelés újra indulhasson a gyárban. Mint mondta, nagyon büszkék arra a Liberty csapatával, hogy eljött az a pillanat a Dunaferr életében, amikor a 2-es kohóból három nappal ezelőtt, hétfőn újra nyersvasat csapolhattak.

A Dunaferr, a Liberty Steel vezető tisztségviselői és szakértői, valamint a Dunaferr munkavállalóinak köszönhetően újra indult a 2-es kohó. Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Hangsúlyozta, hogy amikor 2022. december elején megérkeztek a vasműbe, akkor még nagyon kilátástalan volt a cég és a benne dolgozó több ezer ember jövője is. Ma viszont a Dunaferr szakembergárdájának és a Liberty szakértő csapatának közös, megfeszített munkájának hála, a vasmű újraindításának lehetünk tanúi. Múlt héten ugyanis az acélgyártás szívének tekinthető kohó életre kelt és hétfőn éjszaka megtörtént az első csapolás is. Azóta a szakembereknek a hideghengerművet is sikerült beindítani, vagyis „a Dunaferr visszatér a működéséhez”. Kiemelte, hogy a közös munka gyümölcseként még hatékonyabbá tudják tenni a termelést és ezzel hosszú távra biztosítani lehet a Dunaferr jövőjét.

A tájékoztató után a meghívottak megnézhettek egy csapolást a 2-es számú nagyolvasztónál, majd a hideghengerműben az acéllemez tekercsek hengerelését az un. 1700-as hengerállványon.

A helyszínen kiadott sajtóközlemény Sanjeev Gupta szavait tolmácsolta. „A Liberty a felszámolás alá került Dunaferr bérgyártási együttműködés érdekében megosztotta tapasztalatait, amellyel hozzájárult a Dunaferr üzemelésének újraindításához, segítve ezzel az üzletmenet folytonosságának biztosítását. A vasmű hosszú távon fenntartható jövőjének biztosításához további intézkedésekre lesz szükség. A Liberty elkötelezett amellett, hogy tapasztalatait felhasználva segítse a Dunaferrt ezeknek a lépéseknek a megtételében.

