Vetésterület 10 perce

Várhatóan kevesebb kukoricát vetnek a gazdák

Bár a kukoricát tavasszal vetik majd a gazdák, azt már most is tudni lehet, hogy a tavalyinál kevesebb területet hagytak erre a célra vármegyénkben is a gazdálkodók.

M. I. M. I.

A kép illusztráció.

Míg tíz évvel ezelőtt Tolnában 100 ezer hektár körül volt a kukorica vetésterülete, addig ez mára alig több mint a felére csökkent. Miután kedvezően alakult az orosz termés, és megnyílt a fekete-tengeri szállítási útvonal, jelentősen csökkent a kukorica ára a világpiacon. Ez is befolyásolja, hogy a jövőben számottevő visszaesés várható – nemcsak Tolnában, de országosan, sőt az uniós országokban is – a kukorica terméshozamában. Tavaly, amikor rendkívüli aszály pusztított, 28,2 százalékkal esett vissza a kukoricából betakarított mennyiség 2021-hez képest az Európai Unióban, amíg búzából 3,5 százalékkal.



Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!