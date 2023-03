A Szakmai Elit Év Embere díjkiosztógáláján Hirth János fűszerpaprikája kapta meg az év kiváló terméke 2023 díj arany csillag fokozatát. János lapunknak elmondta nem az övé az egyedüli érdem, hiszen mentorának köszönheti mindazt, aminek gyümölcsét most learatta.

Hirth Jánosék 2018-ban a Magyar Gasztronómiai Egyesület arany szalag díját érdemelték ki, és ahogy idén, úgy abban az évben is elnyerték az év kiváló terméke díját is. Fotó: Makovics Kornél

– Mocsán Zoltán barátom, mentorom volt az, akinek köszönhetek tulajdonképpen mindent. Harminc évig foglalkozott a fűszerpaprikával, engem 2014-ben beszélt rá, hogy társuljak hozzá. Innen indult minden – emlékezett vissza Hirth János. – A legapróbb részletekig tőle tanultam mindent, és úgy érzem, már sok mindent tudok is, ahogy ezt a mostani elismerés is jelzi. De úgy gondolom, tudnék még mit kérdezni tőle.

János mentora ugyanis 2021 év végén különös hirtelenséggel életét vesztette.

– Zoli hatalmas űrt hagyott maga után, nemcsak a munka miatt, emberileg is nagyon felnéztem rá. Születésem óta részt vett az életemben, majd a gyermekeim életében is. Megígértem, hogy az örökségét tovább fogom vinni, és ezt próbálom minél kifinomultabban tovább is fejleszteni. A paprika ültetésétől kezdve, a szedésnél, a szikkasztásnál, a darálásnál, de még a porciózásban is részt veszek, minden egyes folyamatban. Úgy gondolom, ez a precizitás adja az egész dolog lényegét.

János elmondta, minden egyes lépés nagyon fontos. Kézzel szedik a faddi földekről a paprikákat, és kizárólag a legjobb minőségűek kerülhetnek az őrleménybe.