Az idei tavasz csapadékosabb volt a tavalyinál, így nagy bizalommal kezdik meg a szőlőtelepítési munkát a gazdák. Sokszor hallani, hogy a bor sorsa már eldől akkor, amikor a termelő elülteti az oltványokat. A fajták megválasztásának egyre nagyobb a jelentősége, hiszen a klímaváltozással is számolni kell. Egy klímakonferencián hangzott el, hogy harminc-negyven év múlva hazánk éghajlata a mai közép-olaszországi területeknek lesz megfelelő, vagyis az eddiginél is több napsütésre, melegebb és szárazabb nyarakra, tavaszra és őszre kell felkészülnünk. A szőlőkben pedig csökkenek a savak.

Módos Ernő, szekszárdi borász, az Alisca Borrend Nagymestere elmondta, az elmúlt években szinte folyamatosan telepítettek szőlőt, mert az elöregedett ültetvényt pótolni kellett. Természetesen éltek a támogatás adta lehetőséggel, ami jelentős összeget jelent hektáronként. Ugyanakkor annak a gazdának, aki ebbe a nagy és nehéz munkába belekezd, számtalan szabályhoz kell igazodnia. Először is a borvidékiekhez, amelyek azokat a fajtákat sorolják fel, amelyekre jár a támogatás, illetve a tő, -sortávolságok betartását, a támberendezés előírásait is figyelembe kell venni.

A szekszárdi borvidéken elsőbbséget élveznek a nagy minőségű vörös fajták, így a kékfrankos, a merlot és a cabernet, de egyre divatosabb a syraz is. A kadarkáról sem szabad elfeledkezni, hiszen ez a fajta jellemző a borvidékre és a pécsi kutatóintézetnek ma már kiváló klónjai vannak kadarkából, tette hozzá Módos Ernő. Nagyon fontos az is, hogy még a telepítés előtti évben, a szőlő kivágásával egyidőben érdemes felvenni a kapcsolatot egy oltványtermelő céggel, amely a szükséges mennyiséget és fajtát leszállítja.

Nagyon fontos az oltványnál az alany megválasztása is, azaz megtalálni, melyik passzol legjobban az adott szőlőterülethez attól függően, hogy például fagyzugos, lejtős vagy meleg oldalról van szó. A telepítésnél a legnagyobb költséget a támrendszer, a huzalok, az oszlopok jelentik, és nem könnyű a megfelelő brigádot sem megtalálni, amely a munkát szakszerűen elvégzi.

Mészáros Péter szekszárdi borásznak is nagy gyakorlata van a szőlőtelepítésben, hiszen évek óta „cseréli” a régi tőkéket. Ő is megerősítette, hogy a fehér szőlőkre egyre nagyobb az igény. Ők az idén a jövő hét közepén kezdik el a telepítést chardonnay és cabernet sauvignon fajtákkal. Náluk az úgynevezett rezisztens fajták is szerepet kapnak, ezekre jellemző, hogy keveset kell csak permetezni, így környezet- és költségkímélők. A pécsi szőlészeti kutatóintézet régóta kísérletezik ezekkel a fajtákkal. Az ilyen oltványok valamivel, mintegy húsz százalékkal drágábbak a többinél. Mészáros Péter elmondta, minden évben igyekeznek minél korábban kezdeni a telepítést, mert ilyenkor még több csapadékra lehet számítani, mint mondjuk májusban.