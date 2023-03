Az állatállomány már a múlt évben is jelentősen csökkent. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a szarvasmarhák száma a múlt évi júniusi 902 ezerről decemberre 885 ezerre esett, míg sertésből a júniusi 2,7 millió helyett decemberben már csak 2,6 milliót tartottak a hazai telepeken. A visszaesés az anyakockák számában is tetten érhető, a létszám fél év alatt mintegy százezerrel lett kevesebb, decemberben alig érte el a 148 ezret. A juhlétszám is jelentősen csökkent, a júniusi 928 ezer helyett decemberben már csak 871 ezer példányt tartottak számon az országban.

Főleg a drága takarmány és a kevés munkaerő miatt igyekeznek az állattartók úgy átszervezni a gazdaságukat, hogy az minél költséghatékonyabb legyen. Így tett Bognár Ferenc családja is, nekik Rudolfmajorban van a telephelyük.

– Tíz éve foglalkozunk húsmarhákkal – mondta a családfő. – Tizenkét üszővel kezdtünk, mára száz van belőlük. Először a tizenkét Kiskunfélegyházáról hozott üsző mellé vettünk egy Limuzin törzs bikát a gyulaji tsz-től. Saját szaporításba kezdtünk. Az üsző borjakat mindig meghagytuk szaporítás miatt, majd négy éve ismét vásároltunk egy törzs bikát Gyulajról. Most odáig jutottunk, hogy 80 tehenünk van, 20 üszőnk és a borjak. Jelenleg karámban vannak, de április közepétől késő őszig kint tartjuk az állatokat a legelőkön. Külön, elkerítve vannak az üszők – fiatalabb tehenek – és a fiatalabbik bika, illetve villanypásztorral külön elkerítve a tehenek és az idősebbik bika. Az üsző és bikaborjak pedig borjú óvodákban, és ahogy elérik a 200–250 kilós súlyt, már le lehet őket adni.

A tehenek kilenc és fél hónapra ellenek. Mivel nincsenek elkülönítve a bikáktól, így szinte folyamatos a vemhesség az állományban, mondta Bognár Ferenc. Évente 40 körüli a borjak száma, amit értékesítenek, tette hozzá.