Tavaly elégedettek voltak a juhászok húsvét előtt ugyanis az azt megelőző évekhez képest jó árat fizettek a bárányokért. A pandémia alatt bizonytalan volt az is, hogy egyáltalán el tudják-e szállítani – lesz-e fuvaros – az állatokat a célországba. A nagy covid járvány után két évvel úgy tűnik rendeződött a helyzet, van igény a húsvétra szánt bárányokra. A gond most az, hogy nincs elég belőlük.

Idén úgy tűnik, a felvásárlók jó árat fizetnek majd a húsvéti bárányokért, mondta Czigler Károly diósberényi állattartó. Fotó: Mártonfai Dénes

Hónapokkal ezelőtt el kellett dönteniük az állattartó gazdáknak, hogy bevállalják-e, hogy legkésőbb januárban ellenek majd az anyajuhaik, hiszen így „készülnek” majd el a piacra való bárányok.

Bogyiszlón nem hagyták ki az idei húsvétra való készülődést, mondta Bajusz Bálint juhász és abban is bíznak, hogy lesz elég takarmányuk.

Bognár Ferencnek és családjának Rudolf­majorban van a telephelye, ahol többféle állatot nevelnek, a borjak, sertések mellett birkákat is. A törzs­állományuk is jelentős, magyar merinó és német fekete fejű juhokat, nagy genetikai háttérrel rendelkező anya- és apaállatokat tenyésztenek. A magyarmerinó-törzstenyészetet a veszélyeztetett kategóriába sorolták, mert tízezer alá esett a számuk.

Idén ők kihagyják a húsvétra való készülődést, már ami a bárányok neveléséhez kapcsolódik.

– Mi április végére, május elejére időzítettük az elléseket. Ennek egyszerű oka van, emberhiány. Régóta keresünk juhászt, aki szállást, teljes ellátást is kapna a fizetése mellé, de egyelőre jó szakembert nem találtunk, kényszerből alakult így most a bárányok nevelése. Abban bízunk, hogy az olaszok nagy ünnepére, augusztus közepére, a Ferragostóra a bárányok piacképesek lesznek. Egyébként olyan a piac mint a lutri, hol a kisebb súlyú, hol a nagyobb súlyú bárányokra van igény, nehéz ezt előre kitalálni. Bízunk benne, hogy akkor is magas lesz még az ára – mondta a családfő, Bognár Ferenc, aki úgy tudja, 1250 és 1600 forint között fizetnek most az élő bárány kilójáért.