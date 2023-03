Bajusz Bálint elmondta, pár éve biztosan örültek volna ennek a felvásárlási árnak, de idén, a magas takarmányárak miatt ez az összeg alig több az önköltségi árnál. Májusig születnek náluk a kis bárányok, ezt követően három hónapig szünet lesz az ellések között. Idén eddig több csapadék volt, mint tavaly, hamarosan mehetnek az állatok a legelőre.

A legtöbb juhász a húsvét utáni időszakra tervezi a juhok nyírását, de nagy gond az, hogy évek óta nincs nagy kereslet a gyapjúra. Most azt hallani, hogy 100-120 forintot fizetnek kilójáért.

A diósberényi Czigler Károly gazdaságában januárban születtek meg a kisbárányok, és a napokban 135-öt vett át tőlük a felvásárló. Valamennyi húsz kiló feletti. A kifizetés majd átutalással történik. Náluk családi hagyomány a juhászkodás, Károly bácsi szülei is ezzel foglalkoztak. Kérdés, a jövőben ki viszi majd tovább a vállalkozásukat. Több száz birkájuk van és hozzá kellő mennyiségű legelő, szántó, így a szükséges takarmány nagyobb részét megtermelik. Károly bácsi elégedett volt az 1700 forint körüli felvásárlási árral. A saját földjeiken megtermelt takarmány segített abban, hogy a kiadásaik ne legyenek megfizethetetlenek.

A vármegyében átvett bárányok többségét egy kiskunlacházai cég viszi a saját telepére, onnan viszik majd tovább az olasz, illetve a nagyobb példányokat az arab piacra.

Itthon nincs hagyománya a bárányhúsnak húsvétkor

Kevés bárány- és birkahúst eszik a magyar, évente átlagosan csak húsz dekát fogyasztunk fejenként. Ez az oka annak, hogy nincs ára a hazai piacon a birkának, még húsvét előtt sem, állítják a szakemberek. Ugyanakkor akinek mégis kedve lenne bárányhúst vásárolni, annak nem nagyon volt rá lehetősége.

Idén több szaküzlet is próbálkozik a birkahús, illetve a bárányhús kínálatával a vármegyében. Már most több szekszárdi üzlet kirakatában ki van írva, hogy húsvét előtt náluk lehet majd bárányt és birkát vásárolni.

A hazai állattartók arra kényszerülnek, hogy külföldre értékesítsenek. Jól jött pár éve a brexit a hazai juhászoknak, Nagy-Britannia kiválásával áruhiány keletkezett, és emiatt soha nem látott magasságokba emelkedett a bárány ára az európai uniós piacon. Az áruhiány mellett új piacok is nyíltak a magyar juhok előtt: az arab országokban megnőtt a fizetőképes kereslet, emellett Európán belül is nőtt a muszlim lakosság aránya, ami jó alapot ad annak, hogy a hazai gazdák a nagyobb súlyú bárányokat is könnyűszerrel el tudják adni. A hazai fiatal bárány legfontosabb felvevőpiaca még mindig Olaszország, a nagyobb súlyú állatokat azonban Szaúd-Arábiától Izraelig keresik a vevők.

Az előrejelzések szerint a kedvező piaci tendencia az év további részében is megmaradhat.