A Berliner Wine Trophy 2004 óta az OIV (International Organisation of Vine and Wine) által patronált borversenyek tagja és mára a szervezet és a világ legnagyobb mintaszámú, valamint Németország legjelentősebb borversenyévé vált. Az év során két fordulóban, téli- és nyári kóstoláson összesen már több mint 15 ezer minta került elbírálásra, melyek 40 országból érkeztek.

A 2022-es évben a szekszárdi borok közül a Takler Borbirtok Minden 50 évben elnevezésű kékfrankosa, a Vesztergombi Pincészet Alpha nevű küvéje, a Schieber Pincészet Patina Cabernet Franc bora és az Eszterbauer Borászat Grand küvéje érdemelt nagy aranyérmet a zsűritől.

Vesztergombi Csaba borász elmondta, az Alpha névre keresztelt boruk egy küvé, amelyet cabernet franc, cabernet sauvignon, merlot és syrah fajták alkotnak. A Berlinben elért eredmény azért is kiemelkedő, mert azt két kihelyezett verseny is megelőzte, az egyik Portugáliában, a másik Ázsiában zajlott. Magyar vörösborok eddig, ezen a versenyen nem kaptak még ekkora elismerést.

A nemzetközi borversenyekre egyébként nem olcsó dolog nevezni, hiszen egy-egy bornál, a kiküldéssel együtt a költség közel százezer forint, ha nincs hozzá állami támogatás. Minden költség ellenére azonban megéri nevezni, hiszen ha a pincészet szép eredményt ér el, akkor a külföldi kereskedők, akik figyelik az ehhez hasonló rendezvényeket, érdeklődnek a tételek iránt.

Taklerék is Grand Gold címet nyertek Berlinben a Minden 50 évben kékfrankossal (Fotó: Takler Borbirtok)

Egy egészen különleges borral nevezett és nyert a Takler pincészet, a Minden 50 évben elnevezésű nedű már a nevében is viseli a sorsát. Ifjú Takler Ferenc elmondta, kési szüretelés, töppedt kékfrankos szőlőből készült a bor. Az alkoholja 15,5-ös, 18 hónapig érett új tölgyfahordóban. Nem minden évben tud ilyen különleges bor készülni.

A másik két nagy aranyérmes szekszárdi tétel közül a Schieber Pincészet Patina cabernet franc bora gránátvörös színű, illatában intenzíven érezhető hordós jegyek (vanília, csokoládé és szegfűszeg), kóstolva piros gyümölcsök és édes hordófűszerek harmóniája. Tartalmasan gyümölcsös bor. Az Eszterbauer Borászat Grand küvéje a pincészet csúcsboraink csúcsának szánt házasítás, melyben feketebors és aszalt gyümölcsök alkotnak tökéletes harmóniát. Kiegyensúlyozott struktúra és szép savszerkezet foglalja elegáns keretbe.

A 2023-as év is tartogatott szép sikereket

Az idei esztendő legfrissebb, a 2023-as téli kóstoló alapján közzétett eredményei alapján is megsüvegelendő a Tolna vármegyei pincészetek teljesítménye. Aranyéremből 18 is jutott a Szekszárdi Borvidék termelőinek (Takler, Schieber, Mészáros, Bodri, Eszterbauer, Lajvér, Vesztergombi, Szeleshát), de a legfényesebb érmet kapta a Tolnai Borvidéken működő gyönki családi pincészet bora is.

Az aranyérmes magyar tételek - köztük szűkebb pátriánk - listáját ide kattintva böngészhetik.