Ez az időjárás mindenben kedvez a varasodás kezdeti fertőzésének is. A fa alól a fertőzött levelekről, de a fertőzött vesszőkről is indíthatja a támadását a gomba a körte és az alma esetében is. A jövő hétre felmelegedést és apró esőket jósolnak az ország egész területére. Berobbanhat a fertőzés, hívta a fel a figyelmet dr. Vörös Géza, szekszárdi agrárszakmérnök.

Aki már ősszel megsemmisítette a beteg leveleket és elvégezte a rezes lemosást, jól tette, de ezek a kezelések önmagukban nem biztos, hogy ki tudják védeni az enyhe tél utáni csapadékos idő okozta betegségeket.

Általában a sziromhullás után lehet indítani a felszívódó gombaölőket. Mivel az alma és a körte jelentős gazdasági növények, ezért a növényvédős cégek sok szert engedélyeztettek a varasodásra is. Többségük a lisztharmatra is bevethető. A felszívódó készítményekkel szemben gyorsan kialakulhat a gombákban a rezisztencia. Ezt megakadályozhatjuk, ha időnként kontakt szerekre váltunk, vagy ha ezeket is bekeverjük a felszívódók mellé. Ez érvényes a lisztharmatnál illetve a varasodásnál alkalmazott permetlevek összeállításánál is. A varasodás ellen rézzel, a lisztharmat ellen pedig valamelyik kontakt kéntartalmú szerrel egészíthetik ki a felszívódós permetlevet.