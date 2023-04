A fejlesztéseknek köszönhetően nem csak az üzem hatékonysága nő és termékpalettája bővül, de egyúttal egy új irányvonalat is megcéloznak, mégpedig az autótisztítás irányába. Az ügyvezető jelezte, mindezzel már előre készülnek azokra az időkre, amikor az elektromos autók nagyobb tért nyernek és ennek következtében kevésbé lesz szükség a kenőanyagokra. A kivitelezés várhatóan május végén zárul, a csarnoképület átadása és üzembehelyezése szeptemberben történhet meg.

A dunaújvárosi székhelyű Favorit Lubricants Kft. elődje 1997-ben alakult meg, a jelenlegi tulajdonosi kör akkor vásárolta be magát a cégbe. A pálfai telephely 2011 óta működik, jelenleg 17 helyi és környékbeli munkavállalóval, ahol a dunaújvárosi üzemhez hasonlóan gépkocsik üzemeltetéséhez szükséges kenőanyagokat, valamint autóüzemeltetési folyadékokat – fagyállót, szélvédőmosót, ioncserélt vizet, autómosó sampont, rovaroldót – gyártanak és forgalmaznak. A folyadékokat itt gyártják, de a kenőanyagokat itt is csomagolják. A termékeket főként itthon értékesítik, partnereik a nagyobb áruházláncok. Emellett egy országos lefedettséggel bíró saját nagykereskedő hálózattal is rendelkeznek, amely mezőgazdasági- és alkatrészboltokat, mintegy 350-400 kisebb hazai benzinkutakat szolgálnak ki.