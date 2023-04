Elkezdődött a palántaszezon, és bizonyára erről is szól majd a piac is a következő hetekben. Jelentjük, a választéka egyre bővül: a klasszikus paradicsom- és paprikapalántákat 400 és 550 forint között kínálják, ám már rendre kaphatók a nemesebb fajták is. A harang alakú, sárga, édes termést hozó remeket 650-ért kínálják, de az apróbb, valóban ízbombát jelentő fekete koktélt is ezen árkörben kínálják a standokon. Az életerős méregerősből is bőven akad kínálat. A habanero-fajtákat 550-től árulják. Továbbra is érdemes fűszernövénypalántába fektetni.

Menta, tárkony, lestyán, bazsalikom, rozmaring… – darabját 500 forint körül adják, és jócskán meghálálja a gondos figyelmet bőséges terméssel. Egy hete még 1200 forintért (!) kínálták a szebb újburgonya kilóját, a pénteki piacon már találkoztunk 990-es árral is. Egyre olcsóbb a friss hazai eper és szamóca kilója, ám továbbra is érdemes spórolni e termékre (1600–2900 Ft/kg). Ám, ha már az epernél tartunk. Friss eperpalántát vásárolhatunk 500–650 forint között, a már szép zöld termést hozó folyton termőt cserépben 2500-3000 forintért vihetjük haza.

Lassan búcsúzik a medvehagyma. A már kissé sárga végű leveleket 450-ért, a még friss csokrokat 500-600 forint között kínálják.

Április vége a zöldhagyma kedvelői számára csúcsidő. Kötegenként már 150 forintért kiváló minőségi termést vihetünk haza, csakúgy, mint a friss fejes salátából, amelynek darabja 200-300 forinttól indul.

Forrás: duol.hu