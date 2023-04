Örülnek a bejelentésnek, most várják a konkrét intézkedéseket 1 órája

Fellélegezhetnek a gazdák, leállt az ukrán gabona

Hatalmas károkat okozott az ukrán gabonadömping a határ menti országok gazdálkodóinak. Az elmúlt években megszokott 40-60 ezer tonna helyett a szolidaritási folyosók megnyitása óta hazánkba mintegy 2,5 millió tonnányi gabona és olajos mag áramlott be, amely szinte teljes egészében itt is ragadt – mondta Nagy István agrárminiszter. A vármegyei gazdák örültek a bejelentésnek, most várják a konkrétumokat.

Fellélegezhetnek a gazdák, leállt az ukrán gabona Forrás: MW archív

Az agrárminiszter közölte: a kormány minden eszközt bevet a magyar gazdák védelme érdekében, ezért Lengyelországhoz hasonlóan átmenetileg megtiltja az ukrán mezőgazdasági termékek behozatalát az országba. A probléma megoldásának kulcsa ugyanakkor az Európai Bizottság kezében van. A frontországok álláspontja egységes: a vámmentesség eltörlését és a mennyiségi korlátozások újbóli bevezetését sürgetik a tagállamok. Megkérdeztük a vármegyei gazdálkodókat arról, hogyan értékelik az agrártárca döntését, mit várnak tőle. Krieser János a Paks környéki Pusztabír Kft. vezetője, egyben a megyei gabonaválasztmány tagja is, elmondta, örültek a hírnek, miszerint felfüggesztik az Ukrajnából beáramló gabonát, de várják a további fejleményeket. Ugyanis sajnos a helyzet az, hogy a kukorica egyelőre nem kell senkinek. Így a helyzet nem sokat változott. Az pozitív fejlemény, hogy a falugazdászok és a GOSZ (Gabonatermelők Országos Szövetsége) is elkezdte összeírni, hogy kinek van toxinnal szennyezett kukoricája. Sajnos ez elég sok gazdát érint, ami miatt a felvásárlók ódzkodnak, mondta Krieser János. Szilágyi Tibor bátaszéki gazdálkodó, a megyei agrárkamara megyei alelnöke szerint is nagyon nehéz helyzetbe kerültek a gazdák az elmúlt hónapokban az ukrán gabona miatt. Sok termény bent ragadt a raktárakban. Általában jellemző, hogy a betakarítási időszakban a legalacsonyabb a gabona ára, a múlt évben viszont akkor volt a legmagasabb. Ezt most már utólag tudják a gazdák. A betakarítás idején viszont még mindenki azt gondolta, hogy az árak lesznek még magasabbak is, emiatt vártak az értékesítéssel. Közben elrendelték a kiviteli tilalmat és ömlött az olcsóbb, ukrán termény hazánkba is. A konfliktus abból ered, hogy a művelési költségek – vetőmag, növényvédő szerek, gépi munkák – megdrágultak, a felvásárlási árak pedig jelentősen visszaestek. A termelők azt szeretnék elérni, ha a terményük ára legalább annyira megemelkedne a jelenlegi szintről, hogy a költségeiket fedezze, mondta Szilágyi Tibor. Az idő is sürget, hiszen júniusban már az árpa aratására készülnek a gazdák, és jelenleg a tárolók még tele vannak a tavalyi gabonával, vagyis nincs hová betárolni az új terményt. Rendkívüli támogatást kérnek Sokan felteszik a kérdést, mi az oka annak, hogy az ukrán gabona jóval olcsóbban tud a piacon érvényesülni, mint például a magyar. A válasz a következő: Az ukrán mezőgazdaság szereplőinek jó része hatalmas gazdaságokban – több százezer hektáron – termel nagyon alacsony termelési költségekkel. Ez köszönhető az Európai Unióban a már nem megengedett termesztési és növényvédelmi gyakorlatoknak is, ami szintén jelentősen csökkenti az önköltséget. Magyarország, Lengyelország, Szlovákia, Románia és Bulgária közösen, állam- és kormányfői szinten Ursula von der Leyen bizottsági elnökhöz fordult egy közös levéllel. Ebben olyan lépéseket sürgettek, amelyek az érintett gazdák azonnali megsegítését és a kiváltó okok kezelését is magukban foglalják. Kérték a rendkívüli támogatásra fordítható összegek megemelését, illetve azt, hogy az EU humanitárius célból vásárolja fel a határ menti tagállamokban megtermett, de az import miatt eladhatatlan gabonát. A kérdésben nemrég ismét egyeztettek az érintett tagállamok agrárminiszterei további együttműködésben maradva.

