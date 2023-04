A támogatások ellenére csökkent a haszonállatok száma a megyében. A statisztikai hivatal adatai szerint decemberben 455 ezer tyúkot tartottak számon, négy évvel korábban 750 ezret. Az országos mezőnyben ezzel az utolsó helyek egyikén áll a vármegye. Juhból 41 ezret tartottak nyilván decemberben, négy évvel korábban 52 ezret, ezzel a középmezőnyben vagyunk. Sertésből tavaly 156 ezret számoltak össze, 2016-ban 175 ezer volt a számuk, ez megfelel az országos átlagnak, ahogy a szarvasmarháké is. Ebből tavaly 27 ezret tartottak nyilván, négy évvel korábban 31 ezret.

Egy átlagos évben május elején csordába állítják az állatokat, ami azt jelenti, hogy a megfelelő teheneket a borjaikkal összepárosítva a legelőre eresztik, és egyben sor kerül az állatok féregtelenítő kezelésére is, amit ősszel megismételnek, mondta Bognár Péter fiatal gazdálkodó, akinek a családjával együtt Felsőnána mellett Rudolfmajorban vannak állataik, köztük juhok és szarvasmarhák. A napokban bejárták a területüket, ellenőrizték a gyep minőségét, szerencsére az elmúlt hetekben hullott eső sokat javított a korábbi helyzeten.

A juhok már a legelőkön vannak. Az első és az utolsó lekaszált lucernából szenázst készítenek, a többit szénaként etetik meg az állatokkal, mondta Bognár Péter. Egy jó évben – ami a csapadék mennyiségétől függ – akár ötször is lehet kaszálni a lucernát, a füvet kétszer szokták.

Juhászatokban kapnak helyet a kecskék is

A széna kaszálása, bálázása nagyon fontos munka az állattartók számára, hiszen az állatok éves takarmányának egy részét gyűjtik be a nyáron. Vannak időszakok, amikor napi 12–14 órát dolgoznak egyhuzamban az állattartó gazdák.

Hogy megéri-e ennyit dolgozni? A kérdésre Bognár Péter azt felelte, aki ebbe született bele, az ezen nem is gondolkodik. Valóban sok a munka, de a különböző támogatásokkal – az ökológiai támogatást is elnyerték a legelőikkel – összességében megéri gazdálkodni. Az elmúlt évben a bárányok felvásárlási ára is emelkedett. Aki szívvel-lélekkel teszi a dolgát, az nem fizet rá, de érteni kell hozzá.

A megyében a juhászatokban kap helyet a kecske, van, ahol nagyobb, van, ahol kisebb számban. A kecsketejnek nincs kvótája, így korlátlanul adható el az unióban. A kecsketej minősége kiváló, nagy a tápértéke, magas a kalciumtartalma. Megéri vele foglalkozni. Ötven kecske, ha fejik és a tejét feldolgozzák, már eltarthat egy családot.