Április végén az ember már nagyon vágyik a friss gyümölcsre. Azelőtt, hogy a koronavírus világjárvány, illetve a háború és a különféle válságok felforgatták volna az addig megszokott vásárlási szokásokat, a tavasz hírnöke a szamóca volt a zöldségeseknél. A kicsit hűvösebb tavasz miatt a szokásosnál néhány nappal később, de jó virágzással és terméskilátásokkal kezdődik a hazai szamócaszezon. Az utóbbi időszakban több új ültetvény is létesült, bár ezek főleg ipari feldolgozásra termelnek majd, nem a frisspiacra.

Már egy hete lehet kapni a hazai hidegfóliás eperből Tolna vármegyében is. Az egyik családi vállalkozó, a szedresi Bogdán Mária elmondta, az enyhe tél miatt idén korán megindult a fólia alatt az eper virágzása és az érés folyamatos volt a hűvösebb idő ellenére is. Egyelőre nem nagy tételben, de folyamatosan szedik az első hazai gyümölcsöt és egyszerre három városban – Tolnán, Pakson és Szekszárdon – is árulják. Úgy számolnak, hogy két hét, mire dömping lesz a fóliás eperból, addigra az árak is szelídülnek majd.

A nagybani piacon már számos termelő árulja portékáját, de összességében még lényegesen kevesebb áru van a piacon a megszokottnál, olvasható a FruitVeB oldalán. Az állományok állapota kifejezetten jó, fagykárok csak elvétve, lokálisan jelentkeztek az idén. A fűtött termesztés a vége felé közeledik, de hazánkban az üvegházi és a fűtött termesztés mindössze pár tíz hektárt jelent, ami a bőven 800 hektár feletti teljes területet tekintve nem meghatározó. Bár a spanyol és görög tételek miatt jelentkezett némi importnyomás, összességében jó áron, nagy kereslet mellett értékesítették a fűtött termelésből származó szamócát a hazai termesztők.

A hidegfóliás állományokat most kezdik szedni, ennek ára a nagybani piacon jellemzően kilónként háromezer forint körül van. Érdekesség, hogy mivel idén a mediterrán térség “megfázott”, alig van importnyomás.

A hidegfóliás állományokat most kezdik szedni (Fotó: Makovics Kornél)

A magyar szamóca minősége az idén kifejezetten jó, még az import mellett is nagy a kereslet, olyannyira, hogy egyértelműen keresleti piac alakult ki. A termelési költségek emelkedése ellenére a hazai termelők tartják a minőséget, és erre a jó kondícióban lévő állományok miatt az idén vélhetően a továbbiakban sem lehet majd panasz.

A legnagyobb szabadföldi szamócás ültetvény a vármegyében Fadd környékén van egy termelői szövetkezet tagjainak birtokában. Bényi András, a szövetkezet egyik tagja elmondta, húsz éve ugyanazt a fajta epret termesztik és eddig nem okozott csalódást. Régi fajtáról van szó, jól bírja a hideget is, így fagykáruk nincs. Már virágzik náluk az eper, az első termésre május közepétől számítanak.

Fő szempont a jó zamat

A sikeres telepítési pályázatok miatt több új szamócaültetvény létesült, viszont ezek elsősorban ipari feldolgozásra termelnek majd, ami azt jelenti, hogy az innen származó termés nem fogja agyonnyomni a frisspiacot. A hazai termesztésben továbbra is a kifejezetten jó ízű Clery, Joly és Asia fajták dominálnak, mivel a magyar szamócaexport volumene marginális (mindössze évi 50-80 tonna), ezért a fajtaválasztásnál nem a minél hosszabb eltarthatóság az üzletekben, hanem a zamat a fő szempont.

A tavalyi szezon az átlagosnál valamivel kisebb, nagyságrendileg 5 ezer tonna körüli termést hozott kifejezetten alacsony értékesítési árak mellett. A nemzetközi piaci helyzet alakulása miatt remélhetőleg az évi 3500 tonna körüli import kevésbé lesz meghatározó, és ha az időjárás csak lassan melegszik fel, vagyis nem csúszik össze a hidegfóliás és a szabadföldi állományok szedése, a hazai termesztők jó idényt zárhatnak a jelenlegi, nagyon korai kilátások alapján.