Egy hete még sokan úgy gondolták, csak pár hajnalt kell még túlélniük a gyümölcsfáknak, és megmenekül a termés. Akkor még szó sem volt arról – a távprognózisban sem – hogy egy hét múlva ismét ezzel a problémával kell szembenézni.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján azt írták, múlt héten pénteken többfelé 25 fokos meleget is mértek, majd több hullámban lehűlés érkezett, a sarkvidéki eredetű léghullám hétfőn zúdult be a Kárpát-medencébe, keddtől kezdve éjszakai fagyok alakultak ki. Az öt centiméteres talajhőmérséklet jelenleg 5 és 8 fok között alakul.

Hozzátették: az elmúlt napokban az ország délnyugat-északkeleti tengelye mentén nagy területen hullott 20 millimétert meghaladó csapadék. A talajok felszín közeli része a csapadékkal érintett tájakon ismét megtelt nedvességgel, északnyugaton azonban kritikusan száraz maradt. A közepes és mélyebb talajrétegek azonban szinte országszerte jó vízellátottságúak.

Tolna vármegyében a csapadék eloszlása változó, akárcsak a fagykár.

Tamási környékén gazdálkodik Czeller Gábor biokertész. Mint mondta, most kezd virágozni a szilva, úgy tűnik eddig jelentős fagykáruk nincs, kérdés, hogyan alakul a héten az időjárás. Bakó Zsóka és családja Györe határában közel húsz hektár gyümölcsösben gazdálkodik, ebből 13 hektár barackos. Egy héttel ezelőtt is hajnalban őrködtek a területükön.

– Fagyvédelmi paraffin gyertyákkal és szélgéppel védekezünk. A területünk különböző pontjain nyolc hőmérőt helyeztünk el, időről időre figyeljük, hogy mit mutatnak. És van egy kontroll területünk is, ahol nem védekezünk semmivel. Évről évre feljegyezzük a tapasztalatunkat. Mélyfagyokra vagyunk most felkészülve, vagyis arra, hogy hirtelen hűl le az idő. Ha az esti órákban már csak plusz egy fok van, és ha a szél eláll, akkor hajnalban akár mínusz öt fok is lehet. Kedden hajnali 3 órától virrasztottunk, a terveink szerint szerdán és csütörtökön pedig egész éjjel.

Hasonlóan vélekedett Kerekes László is, neki és családjának Bonyhád-Majos határában van nagyobb ültetvénye. A korai fajtáknál már látható a fagykár, de ezzel még kiegyezne, mondta a családfő. Szerdára és csütörtökre is úgy készülnek, hogy éjszaka füstölnek, paraffingyertyákat égetnek, a szélgép is működni fog, sőt a jéghálót is használják. Ilyenkor az egész család talpon van és próbálja menteni a menthetőt. A múlt héten arra számítottak, hogy nem lesz már több fagyos hajnal, de most úgy gondolják, sosem lesz vége a védekezésnek.

Bátaszék határában Komonyi Orbánnak és családjának van több hektárnyi barackosa. A mélyebben fekvő, korai fajtákról idén már nem kell barackot szedni, a fagy ezt megtette. A kései fajták viszont most virágoznak. Kérdés, lesz-e belőlük gyümölcs, mondta a gazdálkodó. Ha megfázott a virágzó fa, akkor a bibe megfeketedik, ez már másnap látható, ha a kisbarackokat érte fagykár, akkor azok pár napon belül lehullanak.

Az országban több helyen van fagykár Az országos helyzet még rosszabb. A kajszi Miskolc térségében is elvirágzott, errefelé az őszibarack a virágzás elején jár, az alma, a körte, a szilva, a cseresznye és a meggy is többnyire bimbós, Szeged környékén pedig már az őszibarack is túl van a virágzáson. Az Országos Meteorológia Szolgálat adatai szerint a gyümölcsösökben a mínusz 1, és mínusz 7 fokos fagyok súlyos károkat okoztak. Miskolc térségében fagyvédelem nélkül a kajsziban nagy a fagykár, az őszibarackban egyelőre még nem látszik ennek a mértéke. A még bimbós kultúrákban nem látható károkozás. A Szeged környéki őszibarack termelők közül sokan sikeresen védekeztek a fagykár ellen. Hasonlóan változatos a helyzet Kecskemét és Karcag környékén is. A következő napokban ismét éjszakai fagyokra kell számítani, helyenként mínusz 5 fok alatti értékek is előfordulhatnak.

képalá: A tél enyhe volt, de a tavasz idén sem kegyelmez a gyümölcsfáknak

kép: Makovics