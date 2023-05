A település fejlesztéseinek legnagyobb részét pályázatokból valósítja meg, emelte ki Szűcs Sándor polgármester:

– A Magyar Falu Programban valósultak meg legutóbbi beruházásaink, szám szerint hat fejlesztés. Ezekre közel százharmincmillió forint érkezett. A temetőbe vezető út felújítására negyvenmillió forint támogatást kaptunk, a munkálatok részben tavaly valósultak meg. Ez Szentgálszőlőhegyen jött létre, a löszös szurdikban egy három méter széles vápás betonutat alakítottunk ki, így a vízelvezetés is megoldódott.

Új játszótéri elemekkel bővült az óvoda játszóudvara

Fotó: Makovics Kornél

Ezen kívül a faluból kivezető utca részben szilárd burkolatot kapott, erre is több mint negyvenmillió forint érkezett. Mivel az út két borászathoz is vezet, valamint nemrégiben épült egy új családi ház, szerettük volna, ha ide is szilárd útburkolat kerül, hiszen a település minden ingatlanához betonozott és aszfaltozott út vezet – tájékoztatott Szűcs Sándor.

Ennek láthatóan nagyon örülnek a gyerekek

Fotó: Makovics Kornél

Az óvodások biztonságát és komfortérzetét az intézmény vizesblokkjának teljes burkolat- és szanitercseréje növeli, ezt több mint kilencmillió forintból érték el, játszóterének felújítására – a régi elemek karbantartására és új játszótéri elemek megvételére – közel hatmillió forintot fordítottak. Ahogy a polgármester fogalmazott, a falu gépparkja is bővült, hála annak a Magyar Falu Programban elnyert pályázatnak, mellyel kommunális gépek beszerzésére is sor kerülhetett, erre közel tizenötmillió forintot fordítottak.

A régi játékokat is felújították a kicsik kedvéért

Ebből az összegből egy Solis traktort vásárolt a település, melyhez szögben állítható mulcsozót – melyet útpadkák, külterületi utak rendbetételére használnak – és ágaprítót is beszereztek a közterületek karbantartására. Óvodájuk vizesblokkját teljes csempézéssel, szaniterekkel újították fel. Ugyanebből a pályázatból újították fel a csoportszobák padlózatát is.

Az óvoda belső burkolatának és szanitereinek cseréje is megtörtént

Fotó: Makovics Kornél

Az energiahatékonyság növelése végett a művelődési központ régi fakeretes ablakait is lecserélték hőszigetelt, műanyag nyílászárókra, erre közel tizenhatmillió forintot fordítottak.

Dr. Régi Lajos megkezdte a praktizálást Zombán

Fotó: Mártonfai Dénes

– A tavalyi évben nyugdíjba vonult a háziorvosunk, viszont nagy örömömre szolgál, hogy dr. Régi Lajos vette át a praxisát. Végzettsége és szakmai háttere garantálja, hogy a betegek a legmagasabb szintű orvosi ellátást kapják. A zombaiak már most pozitívan fogadták az új háziorvost. Számos ember megjegyezte, hogy a doktor úr empatikus és figyelmes a betegekkel, mindig megfelelő időt szán a konzultációkra.