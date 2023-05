Ahhoz, hogy beérjenek a kiskertben nevelt zöldségek, a gyümölcsfák is megtartsák és kineveljék a gyümölcskezdeményeiket, valamint az ősszel elvetett gabona, repce szép termést hozzon, szükséges a bőséges eső. Faluhelyen gyakorta elhangzott, amikor májusban eleredt az eső a népi megfigyelésen alapuló, időjárással kapcsolatos közmondás: májusi eső aranyat ér. Ugyanis ha tavasz utolsó havában esik, akkor az nagyon jót tesz a termésnek.

Dr. Gabi Géza, szekszárdi agrárszakmérnök elmondta, méréseik szerint Szekszárd körzetében 25-27 milliméternyi eső hullott, péntek reggelig, Bátaszéken 27, Tamási körzetében 20, Paks környékén 30 milliméternyi. Ezt megelőzően májusban csak egyszer esett, csupán 5 milliméter körül.

A kukorica és a napraforgó is szépen sorol már, a mostani csapadékos idő nagyon kellett a tavaszi vetésű földeknek. A repce állapota sokat javult, hosszabb lett a szára és sűrűbb lett az állomány, mondta dr. Gabi Géza. Sajnos a vármegye több területén az őszi búzát a szél megdöntötte, ennek az lehet az oka, hogy olyan vetőmagot használt az érintett gazda, mely nagy kalászt növeszt, ugyanakkor nem használt szál-szilárdítót. Az árpa is szép, van, ahol már virágzik.

Tamási környékén gazdálkodik a családjával Csike György, aki a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) Tolna megyei elnöke is. Mint mondta, nagyon kellett már az eső a szántóföldi növényeknek. Ha majd rá lehet menni a földekre, akkor a gyomirtásokkal, illetve kalászvédelemmel folytatják a munkát. Szépek a repcék a környékén, már csak a meleg hiányzik a növények fejlődéséhez.

Krieser János a Paks környéki Pusztabír Kft. vezetője, egyben a megyei gabonaválasztmány tagja is, elmondta, körzetükben péntek reggelig közel 30 milliméternyi eső hullott, amit ajándéknak tekintenek az égiektől. Főleg úgy, hogy a következő napokra is ígérik a csapadék folytatását. A repce mélyen gyökerezik, nagyon kell neki az eső. A gabonatáblákon a fejtrágyázást már befejezték, és az első gombaölős kezeléseket is elvégezték. Több táblán már virágzik az árpa.

Csapadékból sosem elég

Dr. Gabi Géza elmondta, a napokban készített egy statisztikát az elmúlt 25 év időjárásáról, a lehullott csapadék mennyiségéről. A tapasztalata az, hogy az elmúlt három évben az éves csapadék mennyisége 500 milliméter körül alakult csak Szekszárdon és környékén.

Ez azt jelenti, hogy évente 150-150 milliméter eső hiányzott a talajból, ami főleg a mélyebb rétegekben okoz ma is gondot. A három év után összesen 450 milliméter az a mennyiség, ami hiányzik a talajból. A mélyrétegek kiszáradása hosszabb távon a termelésben is problémát okoz. Az elmúlt években ugyanis nem a meleg, forró nyarak okoztak fejtörést a gazdálkodóknak, hanem a csapadék hiánya, tette hozzá a szakember.