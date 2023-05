Már használhatják a gerjeniek a Paksra vezető közel tíz kilométeres, kétszer egysávos utat.

‒ Nyugodtan nevezhetjük falutörténeti jelentőségűnek ezt a beruházást – mondja Romhányi Károly polgármester. ‒ Eddig zsáktelepülés volt Gerjen, s most kinyílt a világ.

Jövőre még jobban kinyílik, mert elkészül az új Duna-híd, és Kalocsa is tíz kilométeres utazással elérhető lesz. Ott még kórház is van. Eddig nagy kerülővel, Dunaszentgyörgyön keresztül tudtak csak Paksra jutni azok a gerjeniek, akik odajártak tanulni, dolgozni, orvoshoz vagy bevásárolni. Most, egy régi földút nyomvonalán elkészült az új létesítmény.

Egy körforgalmat is kiépítettek, ahonnan fel lehet majd hajtani a kalocsai hídra. Egyik oldalon egy hetven hektáros naperőmű – azt is az idén adták át – másik oldalon a Duna-gát. A helyben termelt energia vonzó lehet betelepülni szándékozó cégeknek, a természetközeliség pedig az egészséges életmód kedvelőinek.

A lélekszám 1200 fő; egy ideje nem csökkenő. A nyitástól lakosságnövekedést várnak. ‒ Nem szeretnénk 1500 fölé menni – hangsúlyozza a polgármester –, egy kellemes, élhető faluban gondolkodunk.

A tendencia az utóbbi 5-10 évben megfordult. Most már nem a falvakból költöznek a közeli városokba, hanem fordítva, ha megfelelő a kistelepülési infrastruktúra, ha van bolt, óvoda, iskola, orvos, út. Nálunk ez mind adott. Az óvodások létszáma például 27-ről hetvenre emelkedett pár év leforgása alatt. Egyelőre ötven családi ház megépítésére jelöltünk ki helyet, aztán majd meglátjuk, mennyire lesz igény.