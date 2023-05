Ezért ahogy az autó biztosítását, úgy a lakáshitelt vagy a folyószámlákkal kapcsolatos költségeket is érdemes évente, vagy akár még gyakrabban hozzáértő szakember bevonásával felülvizsgálni.

A banki szolgáltatások egyik legfontosabb és leggyakrabban használt eleme a folyószámla. Ez az az eszköz, amelynek segítségével intézik az ügyfelek a mindennapos pénzügyeiket, ennek ellenére sokan mégsem használják kellő tudatossággal, holott a pénzfelvétel, lekötés vagy éppen az utalás költségei megfelelő utánajárással csökkenthetők.

– Jelentős összeget lehet havonta spórolni, ha a felesleges költségeket egy kis segítséggel és tudatosabb szolgáltatásválasztással kiszűrik az ügyfelek – mondta Fülöp Krisztián, a Credipass magyarországi vezetője. – Akár új folyószámla választásáról, akár a jelenlegi számla felülvizsgálatáról legyen is szó, érdemes pénzügyi szakértővel konzultálni, aki az egyéni igények figyelembevételével segít megtalálni az elérhető akciós ajánlatokat, kedvezményes lehetőségeket. A bankok a jelenlegi gazdasági helyzet miatt folyamatosan szigorítják a számlacsomagjaik feltételeit – emiatt is érdemes bizonyos időközönként ránézni a saját folyószámláinkra, és adott esetben kedvezőbbre váltani – tette hozzá.

Aki az ügymenet bonyolultságától tartva inkább az aktuális, kedvezőtlen csomagja mellett maradna, ne tegye, hiszen tévhit, hogy váltani minden esetben nehézkes. A legtöbb esetben elegendő csupán egyszer megjelenni az új banknál, és az egyszerűsített bankváltási kérelem leadásával már el is indul a folyamat. Ekkor a régi banknál vezetett számlát lezárják, a fennálló pozitív egyenleg pedig jóváírásra kerül az új bankszámlán. Az ügyintézés során automatikusan átvezetésre kerül minden megbízás és állandó utalás is, továbbá a változásról még a közműszolgáltatókat is értesítik.

Forrás: Duna House