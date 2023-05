Az elmúlt hetek időjárása kedvezett a növényeknek. Jó ütemben érkeztek eddig az esőzések, a hőmérséklet is kellemes. Dr. Gabi Géza szekszárdi agrár szakmérnök elmondta, amennyire segíti az időjárás a növények fejlődését, legalább annyira a betegségek terjesztésében is részt vesz. A meleg, párás időben a gombabetegségek is gyorsabban kialakulnak.

Nyolc éve nem volt ilyen nagy sárgarozsda és lisztharmat fertőzés a gabonákban, mint az idén. Aki időben és megfelelő készítményekkel védekezett, az szép termésre számíthat. A búza már elvirágzott, a kalászok szépen alakulnak. A jelenlegi számítások szerint akár három hét múlva az őszi árpa aratása is elkezdődhet, mondta dr. Gabi Géza.

Szilágyi Tibor, fiatal bátaszéki családi gazdálkodó is megerősítette, hogy idén nem lehet ok panaszra, ami az időjárást illeti. Szépen fejlődnek a növények, a kukorica, a napraforgó, a szója, az árpa, a búza. Ők igyekeztek időben vegyszerezni, úgy tűnik, megelőzték a betegségeket. Idén több árpát és búzát vetettek, így kevesebb műtrágyával is gazdálkodhattak.

A szőlőben jellemzően a második permetezésnél tartanak a gazdák. A múlt heti melegebb napok hatására felgyorsult a szőlő fejlődése. Csapadék 20 milliméter körül esett az elmúlt hét napban, és 25 fok feletti hőmérsékletek is voltak. Egyes helyeken 80 centis hajtások is vannak már, itt a szőlő elérte a felső vezetődrót magasságát.

A lisztharmat és a peronoszpóra még nem jelent meg az ültetvényekben, de a betegségek megjelenése már csak napok kérdése, ezért a virágzás idejére már mindkét betegség komoly járványt idézhet elő. Itt az ideje elkezdeni a kombinált védekezéseket, hívta fel a figyelmet dr. Gabi Géza.

A zöldmunkát is meg kell kezdeni a szőlőkben, óvatosan kell dolgozni, hogy a megmaradó hajtásokat ne sértsük meg. A májusi esőzések miatt a párás időjárás kedvező a lisztharmat kialakulásának. A felmelegedő időben jelentős fertőzések indulhatnak el.

A legfontosabb teendő a mostani időszakban, hogy megelőzzük a primer tünetek megjelenése után a szaporítóképletek kialakulását. A szőlő gombabetegségek elleni kombinált védelmét meg kell kezdeni. A permetezésre kontakt és felszívódó készítmények együttes használata javasolt.

Kén, lisztharmat elleni felszívódó készítmény és a peronoszpóra elleni felszívódó és kontakt készítmény is kerüljön bele a tankkeverékbe.

A tarka szőlőmoly rajzása erősödött. Szex-feromon csapdáink átlagosan 8 darabot fogtak a héten. A főrajzás most már lezárult, a lárvakelés általános.

A zöldmunkákkal folyamatosan válogassuk ki a jól fejlődő hajtásokat. A tőkék így mielőbb a megmaradt, kiválogatott szép, erős hajtásokba tudják összpontosítani a növekedési energiájukat. A tőketörzsön előtört kis hajtásokat távolítsuk el még most, mielőtt azok megerősödnének.