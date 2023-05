A menedzsment szándéka, hogy az Európai Bizottság által most jóváhagyott módosítás előzményeit transzparens módon a közvélemény is megismerhesse – írta a lap. Hozzátették, korábban a kormány is egyértelművé tette, hogy a Paks II atomerőmű építése Magyarország, a magyar családok és a vállalkozások biztonságos, kiszámítható és olcsó energiaellátásának feltétele.

A cég honlapján elérhető dokumentumok alapján eddig három fő ok indokolta ezeket.

Az egyik szerződésmódosítás az ütemtervet, illetve a végdátumot érintette. A másik jelentősebb változás az volt, amikor az EPC-be beemelték, hogy a talajszilárdítási és résfalazási munkákat akár az új blokkok megépítésére vonatkozó létesítési engedély megszerzése előtt is elkezdhetik. A harmadik szerint a felek az esetlegesen felmerülő viták átfogóan szabályozott és gyorsabb rendezését előíró rendelkezések szerződésbe iktatásáról döntöttek.

Most pedig az újabb módosítások kapták meg a brüsszeli jóváhagyást. A kormányzati tájékoztatás szerint ezek technikai korrekciók, a módosítás nincs hatással az elfogadott üzleti modellre.

