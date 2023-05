A diszkontlánc immáron ötödik éve működik együtt a kutatóintézettel azzal a céllal, hogy hozzájáruljon a hazai tájfajták térnyeréséhez és a fenntartható gazdálkodás népszerűsítéséhez.

A tájfajták természetes és emberi szelekció útján, hosszú idő alatt létrejött, változatos növényfajták. Az évszázadok során kiválóan alkalmazkodtak a hazai adottságokhoz, sokszínűségüknek köszönhetően kiemelkedő alkalmazkodóképességgel rendelkeznek, ezáltal ellenállóbbak is. Az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet öt évig vizsgálta, hogy melyek az ökológiai módszerekkel legjobban termeszthető, magyar tájfajta paradicsomok, 2017-ben indította el a kutatások eredményeként legjobbnak tartott tájfajta paradicsomok népszerűsítését, melyhez két évvel később a Lidl Magyarország is csatlakozott, ezáltal is támogatva az akció országossá bővülését.

– A Lidl elkötelezett a hazai értékek és természeti erőforrásaink megőrzése iránt, ezért örömmel csatlakoztunk az ÖMKi programjához. Az együttműködés keretében a korábbiak során alakor és tönke ősgabonalisztet, 2019 óta pedig tájfajta paradicsompalántát kínálunk vásárlóinknak, melyek idén május 4-étől kaphatóak a Lidl áruházakban – mondta Tőzsér Judit, a Lidl vállalati kommunikációs vezetője.

– Bár kutatómunkánk során elsősorban a mezőgazdasággal foglalkozó szakembereket, profi termelőket szólítjuk meg, a fenntartható élelmiszertermelés támogatásában és népszerűsítésében a kiskertes gazdálkodóknak is jelentős szerepe van. Ezért tartjuk kiemelten fontosnak, hogy évről-évre eljussanak az ország minden pontjára a tájfajta paradicsompalántáink, és ezáltal minél szélesebb körben megismertessük az ökológiai gazdálkodás fontosságát és a friss öko-termények utánozhatatlan ízét – tette hozzá dr. Drexler Dóra, az ÖMKi ügyvezetője.

A Magyarország négy tájáról származó tájfajta paradicsomok egyedi ízvilágot kínálnak. A Cegléd, Fadd és Máriapócs tájfajták júliusban érnek, édes zamatúak, főként friss fogyasztásra javasoltak, kiválóak salátákhoz. A Tolna tájfajta paradicsom augusztus elején érik, kellemes ízű, magas létartalmú, így elsősorban befőzésre alkalmas. A változatos formában felhasználható hazai és bio tájfajta paradicsomok jól beilleszthetőek a tudatos és fenntarthatóbb táplálkozásba is.

A Cegléd, Fadd, Máriapócs és Tolna tájfajta paradicsompalánták pontos elérhetőségéről bővebb információ az áruházlánc akciós újságjaiban található.