A közleményben kiemelték, hogy a 2022-es rekord árbevétel ellenére a jelentősen dráguló alapanyagok és energiaárak miatt a jövedelmezőség csökkent. Egy év alatt 70 százalékkal, 17 milliárd forinttal nőtt a cég energiaköltsége és drágultak a nyersanyagok árai is.

Az EBITDA (kamatfizetés, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény) így 1,44 milliárd forint, az adózás előtti eredmény pedig 100 millió forint lett 2022-ben. Egy évvel korábban a csoport 57 milliárd forintos árbevétel mellett 2,7 milliárd forintos EBITDA-t realizált.

A Budapesti Értéktőzsdén közzétett beszámoló szerint a Vajda-Papír Kft. nettó értékesítési bevétele 53 milliárd forint fölé emelkedett az előző évi 30 milliárd forintról. Az anyagi jellegű ráfordítások duplájára, 52 milliárd forint fölé emelkedtek, az adózás előtti veszteség 2,58 milliárd forintot tett ki a 2021-es 524 millió forintos nyereség után - ismertették a közleményben.

A közleményben Vajda Attila, a cég alapító-ügyvezető igazgatója kifejtette: idén a jövedelmezőség újbóli javulására számítanak. A nehéz körülmények mellett jelentős eredménynek nevezte az alkalmazotti létszám megtartását, az új gyár második ütemének átadását, ezzel új munkahelyek létrehozását és az alapanyaggyártásban a 100 százalékos önellátás biztosítását.

A közlemény szerint az idei kilátások jók, az idei tervekben is jelentős, 20 százalékos árbevétel-növekedés szerepel, és 2023-ban a korábbi jövedelmezőség visszaállítása a legfőbb cél, így a beruházások intenzitását mérséklik. Jelezték azt is, hogy 2023. első negyedévében a Vajda-Papír Kft. nettó árbevétele 15,9 milliárd forint volt, ami 10 százalékos emelkedést jelent az előző időszakhoz képest.

Vajda Attila a tavalyi év legfontosabb eredményének nevezte, hogy második gyáregységgel bővült a Vajda-Papír dunaföldvári papírgyára, a 16 milliárd forintos beruházást a kormány 5,5 milliárd forinttal támogatta.

Az új gyár 100 százalékban fedezi a cég alappapír-szükségletét, emellett megduplázza a vállalat termelési kapacitását. Az éves termelés 2023-ban várhatóan meghaladja a 150 ezer tonnát, és erősödik a cég külpiaci aktivitása is. A beruházásnak is köszönhetően a cég megtartotta 600 dolgozóját és további 50-nel növelte magasan képzett kollégái számát - emelték ki a közleményben.

Kitértek arra is: 2022-ben új fuvarozási üzletágat indított a Vajda-Papír Kft., hogy függetlenedve a külső szállítóktól, a költségek csökkentése mellett garantálhassák a vevők kiszolgálását. Belföldi és külföldi viszonylatban is optimalizálják a szállítási tevékenységet, és harmadik félnek is nyújtanak szállítási szolgáltatást. Az új üzletág jól teljesít, ezért a cél, hogy 2023-ban bővítsék a szolgáltatásaikat partnereik részére.

A Vajda-Papír 24 éve alakult családi vállalkozásként, csoportszinten mintegy 650 munkavállalót foglalkoztat. A cég 2013-óta Norvégiában is jelen van egy több mint 130 munkavállalót foglalkoztató leányvállalattal. A cég 2020-ban és 2021-ben összesen 20 milliárd forintot meghaladó kötvénykibocsátást hajtott végre. A magyarországi értékesítés mellett a vállalat higiéniai papírtermékeit a világ több mint 30 országába szállítják, a csoport teljes higiéniai papírtermék-előállításának több mint 50 százalékát exportpiacokon értékesítik.