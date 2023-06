A bejelentési kötelezettség is megszűnik a háztartási, a kerti és a mezőgazdasági öntözésre használt kutak létesítéséhez, ha a kút mélysége nem haladja meg az 50 métert, nem érinti az első vízzáró réteget, háztartási és mezőgazdasági használatra szolgál és vízkészletvédelmi szempontból nem védendő területen található, így szól a jogszabály.

Egy szekszárdi kútfúró kérdésünkre elmondta, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy éves szinten 500 köbméternyi vizet használhat el az, akinek van ilyen kútja. A gond az, hogy ezt a mennyiséget – mármint az 500 köbmétert – senki nem tudja és vélhetően nem is fogja ellenőrizni.

Tolna vármegyében nem csak kiskerteket, tanyákat látnak el fúrt kutakból vízzel, hanem sok kisebb-nagyobb borászatnak is hasonló kútja van, ahonnan használja a vizet szüret idején, a hordók, eszközök mosására, a pince takarítására. A legtöbbjüknek annak idején engedéllyel lett kiépítve ugyan a víznyerő helye, de valószínű az 500 köbméternyi mennyiség nem elég éves szinten.

A törvény megkülönbözteti a vízkészletvédelmi szempontból védendő területeken fúrt kutakat, illetve a kockázatot nem jelentő területeket. Ennek alapja a védendő területek országtérképe várhatóan augusztusban fog elkészülni. Az ezen területen fúrt kutak továbbra is csak a vízügyi hatósági bejelentéssel létesíthetők, üzemeltethetők és szüntethetők meg.

De engedély kell annak is, aki nem magánszemélyként furat kutat, még akkor is, ha az nem haladja meg az 50 métert, nem érinti az első vízzáró réteget. A már említett szekszárdi kútfúró példaként elmondta, egy decsi számítógépes vállalkozó szeretett volna kutat fúratni, de mivel a telephelye is oda volt bejelentve, így neki a kútfúrás már engedélyhez volt kötve.

A jogszabály felhívja a figyelmet arra is, hogy a vízkészlet-védelmi területeken található létesítmények mellett az ötven méternél mélyebb, gazdasági célú kutak létesítése és üzemeltetése továbbra is engedélyköteles marad, továbbá a hatósági eljárás kikerülésével vagy az engedélytől eltérően használt illegális kutak után továbbra is kiszabható bírság.