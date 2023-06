– Mekkora területet művelnek, és merrefelé?

– Nagyjából 1100 hektáron dolgozunk – mondja Scheidler János a Mözsi Mezőgazdasági Kft. termelésvezetője –, ebből, hozzávetőlegesen 280 hektár a búza, 90 hektár az árpa és 70 hektár a repce. Ezek betakarítása történik ezekben a hetekben. Az árpa végénél, a korai búza elejénél tartunk. Foglalkozunk még körülbelül 230 hektár kukoricával, 160 hektár szójával, 125 hektár napraforgóval, 70 hektár cukorrépával és 40 hektár lucernával. A legtöbb terület viszonylag közel van Mözshöz, de járunk Sárpilisre és Bikácsra is. Az aratást három kombájnnal végezzük. Béraratást is vállalunk a nem általunk művelt földeken.

– Van már vevő a terményre?

– Egyelőre nincsenek lekötéseink.

– A tárolás megoldható? Mert egy időben arról szóltak a hírek, hogy az átmenekített ukrán gabona minden magtárat megtölt.

– Nekünk üresek a tárolóink. Az értékesítésbe viszont eléggé bezavart ez a dolog. A hagyományos piacaink Olaszországban és Nyugat-Európában is telítve vannak ukrán terménnyel. Az ottani termelők kényszerhelyzetben voltak, nyomták át a határon amit csak tudtak, hogy ne kerüljön a gabona orosz kézre, hogy ne árassza el a víz, hogy ne lőjék szét, hogy ne égjen el, hogy a pénzükhöz jussanak. Szét kell néznünk másfelé. Szóba jöhet például Spanyolország, ahol a nagy aszály miatt kevés most a gabona.

– Az árak nyomottak?

– A mezőgazdaságban minden idő- és időjárásfüggő. Az eladási árak kezdenek felfelé menni, de kérdés, hogy meddig tudunk kitartani, várva a kedvezőbb helyzetre. Nekünk is vannak költségeink, például bért kell fizetni, üzemanyagot, alkatrészt venni. Szükségünk van a bevételre.

– Ukrán búza magyar piacon is maradt? Vásároltak az itteni élelmiszer-feldolgozók?

– Tudtommal igen.

– Milyen a minősége?

– Hallani ezt is, azt is, én nem találkoztam vele, nem mondhatok saját tapasztalat alapján kialakított véleményt. A fő gond az, hogy az ottani előállítási körülmények egészen mások, mint nálunk. Nem ugyanazon a pályán fociznak, amelyiken mi, nem ugyanazoknak az előírásoknak kell megfelelniük, olcsóbban termelnek, így olcsóbban is értékesíthetnek. Használhatnak például olyan vegyszert is, ami nálunk tíz éve be van tiltva. Nagy tragédia a háború, de azt is látnunk kell, hogy ez a most kialakult helyzet a magyar, sőt az egész európai mezőgazdaság számára nehezen elviselhető.