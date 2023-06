Fél hektárnyi lila mező, csodás látvány az alsónyéki-hegyen, ahogy a jellegzetes illatú levendulatáblák mellett megáll az ember. Hétezer tövet ültettek itt el pár éve, mondta a tulajdonos, Bárdos Viktor. A látvány miatt is sokan megállnak az úton, fényképezkednek a színes tábla szélén. Bárdos Viktor ki is használta a lehetőséget, hiszen a szedd magad akciót kibővítette falusi vendéglátással is, vagyis akinek kedve van hozzá, nem csak a csodás gyógynövényekből szedhet magának, hanem a tábla szélén kialakított ideiglenes vendégfogadóban étkezhet is.

– Az ország minden részéből érkeznek ide vendégek, így ez adta az ötletet ahhoz, ha már ilyen nagy utat megtettek, ne távozzanak éhesen, mondta a házigazda.

A levendulából egyébként nagyon sokféle terméket lehet előállítani. Bárdos Viktor például levendulavizet, illetve olajat készít belőle. Az előbbi nagyon jó szolgálatot tesz ha párologtatóba öntik, az olaj pedig gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító is egyben. Egy hónapig teljes pompájában virágzik itt a növény, majd kezdődik a betakarítása.

– Sövénynyíróval levágom, majd a család összegyűjti a levendulát, és elviszem oda, ahol feldolgozzák.

Bárdos Viktor bátaszéki őstermelőt egyébként a chilipaprika tette ismertté. Közel 18 évig az építőiparban dolgozott, mint vállalkozó, foglalkozott gipszkartonnal, útépítéssel, teherautói is voltak, de egyik napról a másikra úgy döntött, hogy ezt nem folytatja tovább: nem fizették ki az addigi munkáit, ami az építőiparban sajnos nem szokatlan. A váltás tehát egyben kényszer is volt. Két évig azonban csak töprengett azon, mit is lenne érdemes a jövőben csinálni.

– Van egy mondás: ha nem tudsz jól dönteni, inkább ne lépj semmit – mondta Bárdos Viktor. – Így hét évvel ezelőtt már tudtam, hogyan szeretném folytatni az életemet. Sokat olvastam a chilipaprikáról, végül Amerikában élő barátom, Bakó Csaba sietett a segítségemre és ő küldött chilimagokat. Így indult az őstermelői, kistermelői szakasz az életemben.

Bárdos Viktor elmondta, a paprika egy részéből szószokat készít, és több étterem és magánszemély is szívesen vásárol tőle.

– A nyéki hegyen van egy hektárnyi termőföldünk, ez a nagyság kevés volt ahhoz, hogy szántóföldi növényt termesszünk, de elegendő a kertészkedéshez, így adta magát a chili, mondta Bárdos Viktor. Fél hektáron paprika, másik fél hektáron levendula terem.

– Kézzel ültettük a paprikatöveket, a család minden tagja segített. Másfél hét alatt készültünk el az ültetéssel. Csepegtető öntözéssel segítjük a palánták fejlődését és augusztus közepétől már szedhetjük a paprikát egészen a fagyokig.