A múlt hét második felének hűvösebb napjai után vasárnaptól erőteljesen emelkedni kezdett a hőmérséklet, és a hét elején az idei első hőhullám is beköszöntött 30-34 Celsius-fok közötti maximum értékekkel.

Az őszi vetések többnyire jó állapotban vannak, a repce, a búza, az árpa és a rozs az érés különböző fázisaiban járnak. Az elmúlt hetek időjárása kedvezően hatott a fejlődésükre, kellő nedvesség állt rendelkezésre a talajban, de nagy meleg sem rövidítette le a virágzás és magképződés fázisát. Ugyanakkor a sűrű állományokban a gyakran nedves leveleken a kórokozók is gyorsan szaporodtak - hívták fel a figyelmet.

Helyenként a sok eső miatt megdőlt táblák is vannak. A meleg idő most éppen időben érkezett az érés elősegítéséhez. A meteorológiai szolgálat agrometeorológiai elemzése szerint a kukorica és a napraforgó számára is jól jött a meleg és a napsütés, szépen növekednek az állományok. A vetési időponttól, fajtától és agrotechnikától függően elég nagy méretbeli különbségek vannak a táblák között, de a napraforgó egyre többfelé már csillagállapotban van.